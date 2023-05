Feestelijke opening van Urban Sports Park in Middelkerke met WK kwalificatieronde voor Argentinië

Wie langs sportpark De Krokodiel rijdt merkt het op: de pumptrack is populair. Niet verwonderlijk, want het is de grootste en meest spectaculaire van Europa. De uitgeregende opening van 1 april vond nu plaats op zondag 14 mei, daags na een officiële kwalificatieronde voor het WK Pump Track in Argentinië.

Spektakel en verwondering gegarandeerd met de beste Belgische pumptrackers, want zij moesten op zaterdag 13 mei punten sprokkelen om te kunnen deelnemen aan het WK pump track. Op de publieke opening op zondag 14 mei kon je samen met enkele pro’s en monitoren het grootste pump & jumptrack van Europa ontdekken.

Het is een hippe vernieuwende sport die vooral de jongeren aanspreekt. Het doel is om zo krachtig mogelijk aan te zetten bij de start om daarna de pedalen stil te houden en zo met de juiste skills zo snel mogelijk vooruit te gaan. De sport kent zijn oorsprong op de BMX-banen en skateparken, waar jongeren van alle leeftijden en niveaus zich met een fiets, step, skateboard of skates kunnen uitleven. “Pump Tracks zijn ‘hot spots’ voor iedereen die op zoek is naar een leuke en uitdagende activiteit. Het grote voordeel is dat het laagdrempeliger is en het een grotere doelgroep bereikt. Een 16-jarige jongere die zijn skills wil verbeteren, maar ook een tweejarige peuter met zijn loopfietsje”, duidt Antoine Attout directeur Velosolutions Belgium.

In 2018 werd er een wereldwijde Pump Track-raceserie uit de grond gestampt. Dit was zo’n succes dat er in 2019 een samenwerking kwam met de Internationale Wielerunie (UCI), wat leidde tot de officiële UCI Pump Track World Championships. “Middelkerke is meegegaan in het verhaal”, legt sportschepen Henk Dierendonck uit, “Iedereen die op het hoogste niveau wil meestrijden met de wereldtop kan hier nu komen trainen op het nieuw geasfalteerde Pump Track-circuit.

Het nieuwe ‘Urban Sports Park’ in Middelkerke is de grootste in Europa. Het bestaat uit een ‘pumptrack’, wat een officiële UCI-racebaan is voor wedstrijden. Het heeft een baanlengte van 295 meter en een ‘wallride’ van twee meter hoog. Daarnaast is er een jumptrack die toegankelijk is voor iedereen, maar vooral voor ervaren rijders leuk kan zijn. Met de 19-jarige Aiko Gommers, die won bij de dames, heeft België een wereldtopper in huis. “Pump Track was totaal onbekend voor het grote publiek. Toen Aiko Gommers in 2021 wereldkampioene werd in Portugal, was het een gedroomde start voor de nieuwe sport in Vlaanderen”, vertelt Dorine Strybol teamverantwoordelijk sport Middelkerke. Het grootste verschil tussen BMX en Pump Track is dat je bij BMX met 7 personen een strijd tegen elkaar levert. Terwijl je bij Pump Track een wedstrijd rijdt tegen de klok. “Mentaal is het compleet anders”, zegt Didi van Tiggel die won bij de mannen.

Dit zijn de 4 deelnemers per categorie die zich gekwalificeerd hebben voor het WK in Argentinië.

Woman’s category

1. Aiko Gommers (BE)

2. Robyn Gommers (BE)

3. Julie Heusequin (BE)

4. Danielle Vrenegoor (NED)

Mens category

1. Didi van Tiggel (BE)

2. Anaia Istil (FR)

3. Timo Windau (NED)

4. Max van Eijndhoven (NED)