FC Real Knok organiseert tweede dartstornooi in De Wieke

De leden van FC Real Knok hebben een belangrijke afspraak in het verschiet. Op zaterdag 3 februari pakt de club met een groot dartstornooi uit in De Wieke. “De sport zit in de lift. We verwachten een massa deelnemers”, blikken de initiatiefnemers hoopvol vooruit.

FC Real Knok is een club die uitkomt in Vlaanderen Liefhebbers Voetband (VLVB). De ploeg speelt in tweede provinciale van de zondagcompetitie en werkt alle thuiswedstrijden af op het voetbalterrein in de Oliebergstraat in Sint-Lodewijk.

Succes

“We doen het dit seizoen niet onaardig. We wonnen onze jongste wedstrijd met 2-4 van FC De Kroone uit Kuurne en prijken nu op de derde plaats in de rangschikking”, verduidelijkt Sven Neirinck. Hij is niet alleen speler en bestuurslid van FC Real Knok, maar ook een van de drijvende krachten achter de organisatie van het dartstornooi. “Ik sta er gelukkig niet alleen voor. Frederick Vandeghinste en Jordy Vervaeke zijn mijn copains de route en we prijzen ons gelukkig dat we ook de volle medewerking genieten van onze partners, Lindsey Debaere, Hilde Baert en Febe Malisse. Vorig jaar pakten we voor de eerste keer met een dartstornooi uit. De opkomst was immens. Nooit gedacht dat het zo’n gigantisch succes ging worden.”

Super Mario

“Een tweede editie kon uiteraard niet uitblijven. Darts is populair en zit meer dan ooit in de lift, dat is duidelijk. We hebben de organisatie van ons tweede dartornooi piekfijn voorbereid. Het initiatief gaat om 9.45 uur van start in het buurthuis De Wieke in de Breestraat (Molenhoek). De wedstrijden beginnen om 11.15 uur. We hebben ook voor de nodige omkadering gezorgd. Na Erik Clarys alias The Sheriff in 2023 is dit jaar Mario Vandenbogaerde onze special guest. Hij is in het wereldje beter gekend als Super Mario en was onlangs nog actief in het WK Darts van de Professional Darts Corporation (PDC), dat traditiegetrouw plaatsvindt in Alexandra Palace (Ally Pally) in Londen. We pakken ook met een altijd prijs-tombola uit waarin niet minder dan 400 prijzen te winnen zijn.”