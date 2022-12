Familie Vanhullebusch schittert in Obstacle Racing en Survivalrun: Drie keer BK-goud in één familie

Van een sportieve familie gesproken. Bij het gezin Vanhullebusch in Ruddervoorde weten ze er intussen alles over. Zoon Hannes (14) neemt het voortouw, zusjes Ella (12) en Zita (12) volgen in zijn spoor. Het resultaat? Drie Belgische titels. “We zijn trots dat onze kinderen aan Obstacle Course Racing en Survivalrun doen.”

Hannes Vanhullebusch (14) uit Ruddervoorde loopt momenteel school in het derde middelbaar sport-wetenschappen in het Sint-Jozefscollege in Torhout. Hij veroverde recent de Belgische titel in zowel Obstacle Course Racing (OCR) als Survivalrun. De tweelingzussen Ella en Zita (12) trekken dan weer dagelijks naar Stamina Brugge, waar ze beiden in het eerste middelbaar zitten. Ook Zita werd recent Belgisch kampioene OCR, terwijl Zita door hevige allergieën in een mindere periode zit en voorlopig beter niet te veel in competitie treedt.

Andere disciplines

“Obstacle Course Racing is een sport waarbij je heel veel loopt en intussen hindernissen moet overwinnen. Het fysieke aspect is erg belangrijk”, legt Hannes uit. “Survivalrun komt op hetzelfde neer, alleen heb je veel meer touwtechniek nodig om de hindernissen in kwestie te kunnen overwinnen. Zelf heb ik de liefde voor beide sporten ontdekt toen ik op mijn vroegere school in Brugge een affiche zag passeren over een probeersessie van Survivalrun. Ik heb het geprobeerd en was meteen verkocht. Het is een heel leuke sport, die ik al drie jaar doe.”

“OCR is er pas een jaar geleden bijgekomen. Voor Survivalrun train ik elke zondagvoormiddag mee met de Survival Run Club in het Veltembos in Sint-Kruis, voor Obstacle Run train ik elke woensdagavond mee met OCR Houtland in Torhout. Dat ik daarnaast nog wekelijks zes uur sport op school heb, is voor mij de ideale aanvulling om ook andere lichaamsdelen goed te trainen.”

Retie en Adegem

Hannes veroverde zijn Belgische OCR-titel in Retie, terwijl de driekleur van Survivalrun in Adegem voor hem was weggelegd. “Het waren telkens heel spannende wedstrijden. Luka Van Peteghem, die in dezelfde club traint en vlakbij mij woont, was mijn grootste concurrent op het Belgisch kampioenschap Obstacle Course Racing. Ik wist dat het nipt ging worden en dat werd het ook, maar hij kende veel pech waardoor ik met zeven seconden voorsprong kon winnen.”

“Ik ben heel benieuwd naar mijn niveau op zowel het EK als het WK”

“Op de nationale titelstrijd Survivalrun in Adegem was het nog een stukje spannender. Ik had heel hoge verwachtingen, want ik verdedigde mijn titel van vorig jaar. Ik stond dus als torenhoge favoriet aan de start. Alleen nam een heel goeie loper meteen wel heel veel voorsprong en kon ik hem pas na een ultieme remonte op de allerlaatste hindernis en een slotsprint net voor de meet inhalen en achter me laten”, legt Hannes uit.

De Ruddervoordenaar mikt nu op een sterke prestatie op het eerstkomende Europees en wereldkampioenschap. “Het worden mijn eerste internationale kampioenschappen”, geeft Hannes aan. “De Europese titelstrijd is voorzien in juni in Hongarije. Het WK zal in september in België plaatsvinden. Ik ben heel benieuwd naar mijn echt niveau.”

Appel en boom

De appel valt overigens niet ver van de boom bij het gezin Vanhullebusch, want ook zus Ella veroverde onlangs in Retie goud in haar categorie. “Ik had bijna twee minuten voorsprong op mijn dichtste concurrente. Nochtans was het pas mijn eerste OCR-wedstrijd ooit, aangezien ik tot op de dag van vandaag niet eens aan een club verbonden ben. Vanaf volgend jaar zal ik me aansluiten bij een club, dezelfde als Hannes. Net zoals mijn broer zijn Zita en ik wel aangesloten bij de Survival Run Club in Brugge, waar we wekelijks in groep samen trainen. Dat doen we intussen twee jaar. Mijn broer deed het al en wij vonden dat ook wel leuk, dus wilden we er ook mee beginnen. We waren nog redelijk jong, maar een jaar later hebben onze ouders toch toestemming gegeven.”

We vragen hen wie er het meeste talent heeft. “Ik natuurlijk”, maakt papa Stijn meteen een grapje, waarna hij benadrukt dat dit absoluut niet het geval is. “Zelf sporten wij eigenlijk niet zoveel.” Mama Isabel vindt het vooral heel fijn om haar drie kinderen op deze manier bezig te zien. “Ze doen een sport die uithoudingsvermogen, kracht en lenigheid vraagt, in vaak barre weersomstandigheden. Ik ben heel blij dat ze deze keuze gemaakt hebben.”

