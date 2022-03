Ex-profwielrenner Zico Waeytens bokst straks eindelijk zijn eerste kamp

Hij keek er twee jaar geleden al enorm naar uit, maar op 22 april kan oud-profwielrenner Zico Waeytens op het boksgala in Ledegem eindelijk zijn eerste officiële kamp boksen.

Zico Waeytens kondigde enkele jaren geleden aan zijn wielercarrière te willen omruilen voor een carrière binnen de boksring. In 2020 zou hij zijn eerste officiële kamp boksen in zijn thuisgemeente Ledegem. Het uitbreken van de coronacrisis zorgde er toen voor dat het boksgala geannuleerd werd.

“Corona heeft veel tegengehouden. Tijdens mijn koerscarrière leerde ik gelukkig mentale weerbaarheid tonen. Ik ben blijven trainen en ben nog altijd fit genoeg. Ik kijk er geweldig naar uit om mijn eerste kamp te boksen. Ik werk momenteel ook als personal trainer en heb de voorbije periode mijn gewicht gemakkelijk kunnen behouden.”

Boksgala

De eerste officiële bokskamp van Zico staat gepland op vrijdag 22 april in de sporthal van Ledegem. Daar organiseert de familie samen met de in boksmiddens alomgekende Filiep Tampere een boksgala met in totaal tien kampen.

De Ledegemse bokser verwacht op de boksmeeting veel bekend volk. Wellicht zullen heel wat oud-collega’s vanuit het peloton hem komen aanmoedigen bij zijn vuurdoop in de ring.

Yves Ngabu in de ring

Daarnaast wisten de organisatoren van het Ledegemse boksgala ook een bekende bokser te strikken. Niemand minder dan Yves Ngabu, die goed bevriend is met Zico, zal er boksen. “We hopen er iets heel speciaals van te maken. We werken met viptickets, maar er zijn bijvoorbeeld ook staanplaatsen.”

“We hopen toch enkele honderden supporters te mogen verwelkomen in de sporthal. Het is voor het eerst dat hier een boksgala plaatsvindt. Het zou mooi zijn moesten we dat in de toekomst nog kunnen organiseren.”