Ex-Belgisch kampioen skateboarden Simon Deprez wordt bondscoach

Simon Deprez (27) behoort tot de wereldtop in het skateboarden. Hij werd door de Vlaamse skateboardbond gevraagd om de toekomstige grote talenten te coachen. “Ik neem zelf niet meer deel aan wedstrijden die toegang geven tot de Olympische Spelen. Vanaf nu ga ik volop voor het begeleiden van de aankomende toptalenten.”

Deprez begon te skaten in het tweede middelbaar. “Het begon allemaal in ‘onze’ hangar met een paar vrienden, we maakten er een geïmproviseerde ramp en later perfectioneerden we die”, opent hij. De hangar waarover de kersverse bondscoach spreekt is die van de firma Laverge Cleaning. Simon is de kleinzoon van de in Zwevegem en omgeving welbekende wijlen Tony Laverge. “Ik was laat om te beginnen. Tegenwoordig beginnen de jongeren veel vroeger met skateboarden. Na een hele poos deed ik mijn eerste wedstrijd, in Wevelgem. Ik won daar, werd de nummer 1 van België in mijn categorie en een paar dagen later zat ik al op het vliegtuig om een wedstrijd in Zweden (Malmö) te skaten. Ik was pas 16 en de wereld lag aan mijn voeten. Kopenhagen, Praag, Rio, Los Angeles, Barcelona, Rusland… het ging razend snel.”

Select groepje

“Niet veel later werd ik aangesproken door merken die interesse hadden om te sponsoren. Ik werd en wordt nog altijd gesteund door Rampaffairz uit Wevelgem zonder hen zou ik het nooit gemaakt hebben en ook door Globe, Santa Cruz, Ricta, Mob Grip, Brenson en Krid. Je mag de kostprijs om te skaten niet onderschatten. Ik verslijt elke maand een paar schoenen, om maar één voorbeeld te geven”, knipoogt hij.

“De toekomst van het Belgische skatewereldje ziet er prima uit. Ik krijg een select groepje met Lore Bruggeman, Noah de Jaeger, Andres Caizza, en Axel Cruysberghs (die in de VS woont en werkt) onder mijn vleugels. Lore deed afgelopen zomer mee aan de Olympische Spelen. Ze heeft een topsportstatuut en studeert Handelswetenschappen. Tot mijn takenpakket behoort ook het scouten van nieuwe jonge talenten. Het absolute doel is telkens weer die Olympische Spelen.”

Eens skater, altijd skater

Eens skater, altijd skater. Het is een motto dat veel skaters in de mond nemen. Op wedstrijden zie je mensen tot wel zestig jaar die nog altijd op de plank staan. “Ik blijf ook nog wedstrijden betwisten, maar niet meer met de Olympische Spelen als doel”, wil Deprez nog kwijt.

“Of je het enkel met talent kunt maken?”, herhaalt Deprez de vraag. “Ik zal antwoorden met een cliché. Je moet inderdaad talent hebben, maar je moet er ook keihard voor werken. Nooit opgeven.” Bij het ter perse gaan zit Simon Deprez in Biarritz voor alweer een wedstrijd van zijn beschermelingen. Vanaf nu als bondscoach. (Marnix Verstichel)