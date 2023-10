Evi Milh (Turnclub De Zeester) naar WK tumbling

Evi Milh trekt naar het Engelse Birmingham, waar ze vanaf 6 november deelneemt aan het WK tumbling. “Ik vind dat mijn niveau sinds vorig jaar is verbeterd. Ik train aan een hogere intensiteit en spring moeilijkere reeksen. Er is nog steeds een marge om beter te worden.”

Evi Milh is niet aan haar proefstuk toe na een deelname aan het WAGC en vorig jaar het WK voor senioren in Sofia, waar ze met het Belgisch team in de teamfinale vijfde werd en individueel zestiende. “Ik kon voor het komende WK de gevraagde moeilijkheid springen, namelijk twee reeksen, met een dubbele salto in het midden en een dubbel salto op het einde. Alle vier die dubbele salto’s moeten verschillend zijn. Deze moeilijkheid springen is een minimumvereiste om op zo’n groot tornooi eventueel kans te maken op de individuele finale.”

“Het doel is om in de individuele finale te geraken”

Op het BK dit jaar in Brugge sprong Evi een nieuw persoonlijk record, wat tevens goed was voor een nieuwe titel. “Omdat ik hard blijf werken, wordt mijn uitvoering steeds beter. Dat is dus hoopvol om naar het WK te trekken”, aldus de 23-jarige gymnaste die werkt als communicatiedeskundige bij de Provincie West-Vlaanderen. Binnen haar sport laat ze zich begeleiden door haar vader Wim Milh. “Hij weet wat ik kan en hoe hij mij voortdurend moet motiveren.”

Teamfinale

Evi neemt in Birmingham ook deel met het Belgische team. Indien bij de eerste selectiewedstrijd een plaats bij de eerste acht wordt gehaald, is de teamfinale een feit. “Om aan de individuele finale deel te kunnen nemen, moet ik echter een van de beste zestien scores behalen van alle deelnemende gymnasten op diezelfde selectiewedstrijd. Een vergelijking maken met vorig jaar is moeilijk. Rusland bijvoorbeeld neemt nu wel deel, zij het onder de neutrale vlag. De tegenstand heeft in die tijd ook niet stilgezeten, dus ik verwacht dat een plaats in de team- en/of individuele finale moeilijker zal zijn dan vorig jaar. Het hoofddoel blijft toch om in de individuele finale te geraken.” (ACR)