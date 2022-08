Europese titel voor G-boogschutter Ruben Vanhollebeke: “Het is een uitdaging om mijn wereldrecords te verbeteren”

Ruben Vanhollebeke doet sedert 2005 aan boogschieten voor blinden en slechtzienden. Bijna 15 jaar later greep hij zijn eerste wereldtitel. Begin dit jaar volgde zijn tweede. Daarnaast heeft hij ook alle wereldrecords in het G-boogschieten op zijn naam staan. Daar kwam vorig weekend nog een Europese titel bij. Die ontbrak nog op zijn palmares.

Renitities Pigmetosa is de officiële naam van de oogaandoening waarmee Ruben geboren werd. De som van diverse aandoeningen leidde tot nachtblindheid en kokerzicht. Iets wat door de jaren heen erger werd. Daar kwam cataract bij en tijdens een operatie die dat moest verhelpen, bleken Ruben zijn ogen veel zieker te zijn dan gedacht. Na die ingreep is zijn zicht vlug verminderd. Nu kan hij nog licht van donker onderscheiden. Maar Ruben bleef niet bij de pakken zitten. Hij was altijd een optimist, een plantrekker en heeft meteen braille geleerd. Nu is zijn belangrijkste hulpmiddel zijn iPhone, die is uitgerust met allerlei toegankelijkheidsfuncties.

Meteen medaille

Ruben maakte destijds op school een eerste keer kennis met het G-boogschieten. Op zijn lessenrooster las hij in braille: boogschieten. “Ik dacht dat het om een grap ging. Toch was ik bijzonder nieuwsgierig. Het werd een hobby, gevolgd door een pure passie”, vertelt de Europees kampioen. In Sint-Rafaël in Gent, een revalidatiecentrum voor volwassenen met een visuele beperking, ging Ruben onder begeleiding van leraar Jan Beernaert regelmatig oefenen op de zolderverdieping. Later trok hij naar Snellegem, waar Rubens vader Yvan, zijn nonkel Johan en Bjorn Calleeuw een schietstand in elkaar hadden getimmerd. Met behulp van een statief van op dertig meter afstand kon Ruben mikken op een blazoen van 80 centimeter doorsnede. Opvallend: in zijn eerste jaar als G-boogschutter zorgde de Jabbekenaar meteen voor een uitzonderlijke prestatie: een zilveren medaille op het WK in het Italiaanse Massa-Carrara. In 2009 deed hij dat huzarenstukje nog eens over, op het WK in Praag. Maar omdat het vooral niet betaalbaar was, nam hij tien jaar lang lang niet aan internationale tornooien deel.

Ruben kreeg op het voorbije EK in Rome het gezelschap van zijn echtgenote Kathleen Meurrens. Ook zij nam voor ons land deel aan het EK, in de categorie Visually Impaired. Voor Kathleen was het haar eerste groot tornooi. Ze deed het bijzonder knap door de kwartfinales te bereiken. Ruben behoorde als regerend wereldkampioen en als winnaar van de voorbije Para Archery European Cup in Tsjechië, tot de favorieten op het EK. Net als op Europese beker versloeg hij in Rome in de finale Christos Misos uit Cyprus met 6-0.

Tevreden en trots

Ruben, die de kwalificaties won, bevestigde tijdens de finale zijn dominantie in de categorie VI1 en gaf de Cyprioot geen kans. “Het was opnieuw een fantastische ervaring, de organisatie van het tornooi was super. Ondanks de zeer warme omstandigheden konden we onze cool bewaren. Ik ben bijzonder tevreden en trots op wat ik in mijn carrière al bereikt heb. Nu blijft het een uitdaging om mijn scores, als ‘s werelds recordhouder, te verhogen.”

Ruben was amper vijf jaar toen de dokters zijn ouders vertelden dat hij op een dag blind kon worden. Ondanks deze beperking is hij bijzonder doeltreffend. Hierbij rekent hij op de hulp van de extra persoon die hem helpt de richting aan te wijzen. “Ik leun tegen een metalen constructie. De spotter of coach die achter mij staat, zegt dan op hoeveel uur we schieten, zo kunnen we het wat aanpassen.” Ruben en Kathleen werden in Rome respectievelijk begeleid door Paul Remaut en Ann Sierens. “Ik wil hen bedanken voor de steun. Alsook Myriam, de vrouw van Paul, die ons tijdens het zeer warme weer super heeft verwend, met heel veel water.”

Niet erkend

Het schutterskoppel werkt in de sociale sector. Ruben is van opleiding meubelmaker-schrijnwerker. Eens hij het zicht helemaal verloor, ging hij naar SOBO in Brugge, waar hij nu als hobbykok in de grootkeuken actief is. Kathleen, van Gentse origine, is in het Helan ziekenfonds in Sint-Andries werkzaam. Het boogschieten voor blinden en slechtzienden is voorlopig nog niet erkend voor de Paralympics en hierdoor financieel niet gesteund door G-Sport Vlaanderen. “Die federatie doet binnen de mogelijkheden wel hard hun best. Normaal gezien komt G-Archery in 2028 als een demonstratiesport naar voor in Los Angeles. Ondertussen zijn wij richting de wereldfederatie aan het lobbyen en ons via grote tornooien aan het profileren. We willen tonen dat we binnen onze sport geen sukkelaars zijn”, klinkt Ruben. Dat kost veel tijd, energie en centen. “Het WK in Dubai was bijvoorbeeld 5.000 euro. Ik heb enkele bescheiden sponsors, waarvan Arega Pharma een belangrijke is. En op 15 en 16 oktober houden we ons traditioneel eetfestijn.” (ACR)