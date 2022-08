Europees schutterskampioen Tjörven feestelijk onthaald in Boezinge

Op zondag 14 augustus zette Boezings schutterstalent Tjörven Lagrou de kroon op zijn voorlopig nog jonge wipschutterscarriëre.

Na talrijke plaatselijke titels en de nationale keizerstitel van vorig jaar was hij rechtstreeks geselecteerd voor deelname aan het Europees kampioenschap in het Zeelandse Ovezande. Van de drie teams van 75 schutters haalden 18 deelnemers de topvogel neer en in de ‘bekampingen’ slaagde Tjörven erin nog drie maal de hoofdvogel neer te halen, goed voor de titel van Europees kampioen wipschutters.

En dit 12 jaar nadat vader Johan en voorzitter van de Koninklijke Handbooggilde Sint-Joris Boezinge hetzelfde exploot realiseerde in 2010. De ontroerde kampioen werd bij aankomst thuis verrast door familie, leden en supporters aan het schutterslokaal.

(RLa)