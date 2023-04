Europees kampioenschap zeilwagenrijden komt naar De Panne

Van zaterdag 30 september tot en met vrijdag 6 oktober 2023 vormt het strand van De Panne het decor voor de Europese kampioenschappen zeilwagenrijden. Het kampioenschap is een hoogtepunt in de werking van de plaatselijke Royal Sand Yacht Club die in 2024 haar honderdste verjaardag viert.

Alle clubleden en vele vrijwilligers zullen die week hun krachten bundelen om het EK in goede banen te leiden. Voor sommige nieuwe leden wordt het een eerste stap in de wereld van het internationaal zeilwagenrijden waarbij men sneller gaat dan de wind. Brandpunt van het gebeuren in de badplaats is het zeilwagencentrum en omgeving. Daar kan men de zeilwagens van nabij bewonderen en de sfeer van het kampioenschap proeven.

De Panne heeft overigens een traditie met de sport. Het is officieel 125 jaar geleden dat de broers Benjamin en François Dumont in 1898 met hun eerste zeilwagen op het strand van De Panne verschenen. In 1909 vond de eerste zeilwagenwedstrijd er plaats.

55ste editie

Het Europees kampioenschap is aan de 55ste editie toe en had al verschillende keren in De Panne plaats. Een honderdtal piloten uit verschillende Europese landen racen er naar de finish nadat ze deze milieuvriendelijke sport tot een ware kunst verheffen. Er wordt gezeild in zeilwagens van Klasse 2, 3, 5 en Standart.

Deze verschillende klassen zijn gedefinieerd op basis van een aantal technische specificaties waarvan zeiloppervlakte, lengte en breedte van de zeilwagens de belangrijkste zijn. Hierbij zijn minimum- en maximumwaarden vastgelegd met uitzondering van de klasse Standart waar alle wagens helemaal identiek zijn. In die klasse is de competitie dan ook het hevigst met veel plaatswissels gedurende de race.

Binnen de organiserende club kunnen de kampioenen zoals Egon Plovier, Ivan Ameele, Henri Demuysere, Thierry Kaisin en Yann Demuysere zich meten met de Europese strandzeil-elite.

Tijdens het kampioenschap zal het pad dat toegang brengt naar het strand aan het zeilwagencentrum ingehuldigd worden als het Robert Demuyserepad, die gedurende vele jaren ambassadeur was van de sport. Hij overleed in december 2020. Hij was ondervoorzitter en secretaris van de Royal Sand Yacht Club en inspirator van De Krab, een zeilwagenclub voor jongeren.

