Europees kampioenschap wakeboarden komt naar Beernem

Van 11 tot 16 september heeft in Beernem het EK wakeboarden plaats, op het kanaal Gent-Brugge in Sint-Joris, nabij Beernem. Volgens Wouter Deschrijver uit Ruiselede is dit de gedroomde locatie. Het gaat om een internationaal evenement, het IWWF Europe and Africa Wakeboard Championships 2023, waar zo’n 120 deelnemers uit 16 landen worden verwacht.

Tijdens de wedstrijden wordt het scheepsverkeer op het kanaal beperkt en zelfs stilgelegd op de dag van de finales. Wouter Deschrijver is bondscoach van het Belgische wakeboardteam en voorzitter van de Beernemse wakeboardclub Batoo, die het EK mag organiseren. Op de plaats van het gebeuren komt er overigens een heuse pop-up wakeboardschool waar je de hele zomer lang kan proeven van deze spectaculaire watersport. Van eind juni tot eind september is er een zomerbar, een zandstrand en steiger. Er is ook kinderanimatie voorzien.

Zeven keer nationaal kampioen

Wouter Deschrijver werd in 2021 voor de zevende keer nationaal kampioen en verdedigde een aantal jaren geleden de Belgische kleuren op het WK in Abu Dhabi. Eén van zijn hoogtepunten waar hij als zevende nipt de finale miste. In 2002 werd hij de zevende tijdens een Europese toer, met drie manches. Omwille van corona miste hij onder andere twee jaar het EK in Frankrijk en het WK in Italië. “Het waren fantastische tijden. Wereldwijd heb ik zeer veel mensen leren kennen binnen een sport waar iedereen vriendschappelijk met elkaar omgaat, tevens met de tricks van de tegenstanders. We staan met zijn allen voor elkaar te supporteren. Als iemand een nieuwe figuur tot een goed einde brengt, is iedereen tevreden”, aldus Wouter die ooit met wakeboarden boot begon op de Lac Van Loppem en zelf aan de wedstrijd in Beernem meedoet. Hij behaalde in Men 40+ vorig jaar op hetzelfde EK de zesde plaats op de Fühlinger See in Keulen.

800 meter

Samen met Laurent Vanneste leidt Deschrijver de Beernemse wakeboardclub. De locatie voor het EK is een recht stuk kanaal van zo’n 800 meter. Het wateroppervlak wordt na de passage van de boot snel weer vlak en dat is een groot pluspunt. Onder meer van op de brug over het kanaal in Sint-Joris kunnen toeschouwers de vele deelnemers en hun prestaties aanschouwen. (ACR)