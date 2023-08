Europees kampioenschap triatlon komt zondag naar Menen: “Voor jonge talenten die ooit naam en faam zullen maken”

Zondag vindt in Menen het EK triatlon op de halve afstand plaats, de eerste ooit van zijn soort in West-Vlaanderen. Medeorganisator Frederik Van Lierde (44), tien jaar geleden winnaar van de prestigieuze Ironman van Hawaï, legt ons alles uit van A tot Z.

De geschiedenis

“In de winter van 2019-2020, net voor corona, ontstond vanuit de Stad Menen, mijn broers Olivier en Vincent, en Henk Wekking het idee om in mijn thuisbasis een triatlon te organiseren. Zouden we voor Fré op het einde van zijn carrière geen wedstrijd in Menen organiseren? vroegen ze zich af. Wat we op dat moment niet wisten, was dat het finaal mijn afscheidswedstrijd ging worden, in de korte periode in 2020 dat er competitie toegelaten was. Meteen gingen we voor een triatlon op de halve afstand. Dat bleef ook de voorbije jaren het geval, op min of meer hetzelfde parcours. In 2021 gold onze triatlon als het BK op de halve afstand. Dit jaar kozen we voor een ander concept met de organisatie van het EK triatlon op de halve afstand. Dat we ook EK aquabike (zwemmen en fietsen, red.) en EK aquathlon (zwemmen en lopen, red.) erbij moeten nemen, vinden we niet erg. We dienden zelf onze kandidatuur in en twaalf maanden geleden kwam er al iemand van Europe Triathlon onze wedstrijd volgen. We lagen in de weegschaal met Pamplona, maar aangezien er al zo vaak kampioenschappen in Spanje plaatsvinden, was het redelijk snel beklonken.”

Het belang

“De officiële triatlonfederatie die ook de triatlon op de Olympische Spelen organiseert, heet World Triathlon. De Europese vleugel daarvan is Europe Triathlon. Alle officiële kampioenschappen, zoals dit EK, worden door hen georganiseerd. Daarnaast heb je commerciële circuits die naam en faam hebben: Ironman en Challenge. De Ironman van Hawaï is de bekendste.”

Het programma

“Donderdag (gisteren, red.) is er de officiële opening, de verwelkoming op het stadhuis en een persconferentie. Vrijdag volgt het EK aquathlon. Zaterdag zijn alle 1.280 deelnemers verplicht om zich te registreren en hun fiets in de wisselzone te plaatsen. Zondag wacht zowel het EK aquabike als EK triatlon Middle Distance. Dat houdt in dat er 1,9 km gezwommen, 90 km gefietst en 21,095 km gelopen moet worden.”

Het deelnemersveld

“Verwacht niet dat er zondag een olympische kampioen of winnaar op Hawaï in Menen zal starten Ik vergelijk dit EK in Menen met het Europees kampioenschap van 2007 in Brasschaat, toen ik als jonge triatleet won. De Belgische toppers van toen – Rutger Beke, Marino Vanhoenacker, Luc Van Lierde – namen niet deel. Dit EK is eerder bestemd voor jonge gasten die misschien ooit naam en faam zullen maken. Zelf verwacht ik wel iets van Christophe De Keyser, vorig jaar al tweede op het EK in Bilbao. Bij de dames is het uitkijken naar Alexandra Tondeur en Katrien Verstuyft. Van buitenlandse zijde verschijnt Camilla Pedersen, toch een grote naam in de sport (Europees en wereldkampioene, red.), aan de start. Er zullen atleten uit dertig landen deelnemen. Onze wedstrijd beperkt zich niet tot de buurlanden, maar is echt een internationaal kampioenschap.”

De West-Vlamingen

“Ook daar mogen we iets van verwachten, al is het jammer dat Sybren Baelde al het hele seizoen geblesseerd is. Vincent Van de Walle neemt deel, net als enkele andere goeie streekatleten. Zij komen wel uit in de open wedstrijd. De EK-kwalificatie liep via de federatie. Daarvoor was een top acht in een Ironman 70.3 of Challenge-wedstrijd vereist. Of ik zelf had kunnen starten? Moet ik daar eerlijk op antwoorden? (grijnst) De laatste tijd stopte ik veel tijd in dit EK. Van sporten kwam niet veel in huis. Vorig jaar won ik nog het WK voor militairen, maar momenteel is het weinig soeps. (lacht) Ik zal me deze winter mogen herpakken.”

De prijzenpot

“Vanuit Europe Triathlon wordt een minimum opgelegd, maar wij – Ruben Vandevoorde, Henk Wekking en ik – hebben beslist om daar boven te gaan. Voor de nieuwe Europese kampioenen wordt normaal een bonus van 1.800 euro voorzien. Wij trekken dat op tot 3.000 euro. Er is een totale prijzenpot van 24.000 euro voor het EK. Zelfs de winnaar en winnares van de open wedstrijd zullen 1.500 euro verdienen (daar is een prijzenpot van 12.900 euro voorzien, red.). Ook op het EK aquathlon (6.000 euro, red.) en het EK aquabike (3.950 euro, red.) voorzien we prijzen. Wij willen iets moois aan de beste atleten teruggeven. Het is niet de bedoeling dat ze hier voor een appel en een ei komen deelnemen.”

Het parcours

“Zowat alles – finish, passages… – speelt zich af aan de Waalvest, rond CC De Steiger. Het zwemgedeelte vindt plaats in de Leie. In een rivier dus, zoals in veel andere triatlons. Daar is niets speciaals aan. In de Leie is er geen stevige stroming zoals je in de Ardennen soms hebt. We zullen wel een ponton in de Leie leggen.”

“De vorige editie bestond het fietsparcours uit drie toeren van 30 km. Nu haspelen de deelnemers twee ronden van 45 km af. Daar is een eenvoudige reden voor: te veel deelnemers. Er verschijnen 1.280 atleten aan de start, wat betekent dat er één fietser per 35 meter zal zijn. Het was dus van moeten. We trekken wel opnieuw naar Geluveld en Kruiseke, wegen die vaak onderschat worden. Het stuk richting Ieper is licht golvend. Als de wind daar wat speelt, kan het bijzonder hard gaan. Het zijn stroken voor krachtige atleten. De grote verandering in het fietsparcours is dan weer het extra stukje op grondgebied Menen door de industriezone en het centrum. Daar wacht behoorlijk wat bochtenwerk, wat in het voordeel van de behendige atleet is.”

“Ten slotte zal er in de afsluitende halve marathon beslist worden wie zich tot de Europese triatlonkampioen en -kampioene van 2023 op de halve afstand zal kronen. Net zoals de voorbije drie edities krijgen de deelnemers drie looptoeren van zeven kilometer met telkens een passage over de Markt voorgeschoteld. Dat is leuk voor hen, want de toeren zijn niet te lang en ze zitten voortdurend tussen het volk dat hopelijk talrijk van de partij zal zijn.”