Eskimoo Triatlon Ieper wijkt uit naar het zwembad

Op zondag 11 september worden in Ieper 350 atleten verwacht voor de Eskimoo Triatlon. Het wordt de eerste editie na corona en ook een editie met de zwemproef in het Ieperse zwembad. “Door de aanwezigheid van blauwalgen in de Vesten kunnen we niet in open water zwemmen”, vertelt voorzitter Maarten Durnez (40).

De Ieperse triatlon houdt al enkele jaren vast aan een wedstrijd in de historische binnenstad met start een aankomst aan de sportzone in de Leopold III-laan. Dit jaar is dat niet anders, maar de zwemproef verhuist naar het zwembad. “We willen vermijden dat onze atleten een ziekte oplopen door te zwemmen in water waar algen aanwezig zijn”, aldus Maarten die samen met de clubleden op zoek ging naar een oplossing. “We hielden een poll onder de leden waarin vlug duidelijk werd dat zowat iedereen het alternatief van een duatlon wegstemde. Dus was het zoeken naar een nieuwe locatie om te zwemmen. We merkten op dat de aanwezigheid van de algen minder sterk was aan de andere kant van onze geplande startlocatie, maar daar kregen we dan te maken met verkeersproblemen aangezien de deelnemers de Frenchlaan zouden moeten dwarsen. Uiteindelijk kozen we voor het zwembad. Met een zwemproef over 500 meter en niet over de geplande 1.000 meter. We laten de competitieve atleten starten in elke een aparte baan, zodat ze geen hinder ondervinden. De andere atleten starten volgens hun geschatte tijd, zodat ook hier de hinder tot een minimum beperkt wordt.”

Na het zwemmen volgt het fietsen over een licht aangepast fietsparcours, ditmaal met zachtlopende asfaltbinnenwegen én zonder slechte betonbanen. Ondertussen kijkt het organiserende Triatlon en Duatlon Team Ieper uit naar een definitieve oplossing voor het steeds opduikende probleem van de algen in open water. “Dit is natuurlijk seizoensgebonden”, weet de voorzitter. “We kunnen bijvoorbeeld uitwijken naar het voorjaar, maar dan moeten we rekening houden met een overvolle kalender.”

Dikkebusvijver

Ook een andere locatie behoort tot de mogelijkheden. “Dikkebusvijver, bijvoorbeeld”, weet Maarten. “Die locatie leent zich verder ook tot een XTerra waar het terrein rond Dikkebusvijver zich wel toe leent, want er wordt een trail gelopen en met de mountainbike gereden. Maar laat ons eerst focussen op nog een klassieke editie, alhoewel we noodgedwongen moeten kiezen voor een alternatieve zwemproef.

Eskimoo Triatlon Ieper op zondag 11 september om 14 uur in en rond het sportcomplex in de Leopold III-laan.