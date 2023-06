Erwin (51) klaar voor eerste IM: “In tien jaar viel ik 40 kilo af”

Zo’n tien jaar geleden woog hij nog 40 kilogram meer, maar dit weekend staat Erwin Degraeve (51) in Hamburg aan de start van zijn eerste volledige Ironman. “Dit had ik nooit gedacht.”

Erwin Degraeve was een sportief kind. “Voetbal, volleybal, veldlopen, atletiek… Alleen was ik één sport telkens snel beu en deed ik na een of twee jaar weer iets anders. Daarna heb ik het allemaal wat laten verloederen, tot ik een kilo of 40 meer woog dan nu. Ik wilde daar wat aan doen en ben weer beginnen te sporten: wandelen, een halfuurtje fietsen,… Zo kreeg ik de smaak weer te pakken. Op een bepaald moment ging ik elke dag ’s ochtends voor het werk zes tot zeven km lopen. Vervolgens leerde ik zwemmen en ging ik met een groepje wielertoeristen fietsen. Een jaar of zeven geleden werd er in Lichtervelde een lessenreeks Start to Triatlon georganiseerd. Zo ging de bal aan het rollen.”

Clubtrainingen

Als alleenstaande vader van twee kinderen was het voor Degraeve niet evident om veel te sporten. “Toen ik vijf jaar geleden in Beernem aan mijn eerste kwarttriatlon deelnam, had ik de week ervoor één keer 40 km gefietst en zwom ik in oma-stijl. Maar vier jaar geleden sloot ik me aan bij Triatlonteam Roeselare en ben ik almaar meer beginnen te trainen. Intussen zijn mijn twee zonen, Tim en Timmy 19 en 18 jaar. Ze zijn zelfs blij als hun vader van huis weg is. Dan kunnen ze alleen op hun playstation spelen”, lacht hij. De clubtrainingen bij TTR zijn belangrijk. “Drie keer per week zwemmen we in Roeselare, in de zomer zwemmen we in open water, er is een wekelijkse looptraining en op zondag is er fietstraining.”

Voedingsadvies

Hamburg wordt Degraeves eerste complete triatlon. “Eigenlijk ging ik twee jaar geleden mijn eerste halve Ironman doen, maar twee weken ervoor brak ik mijn sleutelbeen. Met een jaar vertraging nam ik in 2022 deel aan de halve Ironman van Duisburg. Dat verliep goed, dus dacht ik: nu is het tijd om een volledige te doen, iets waarvan ik nooit had gedacht dat het in mijn mogelijkheden lag.”

Degraeve bereidde zich voor met schema’s van TriatlonTeam Roeselare. “Ik ben er klaar voor. Ik kon alle trainingen afwerken en was nooit geblesseerd. Ik trainde gemiddeld zo’n 18 uur per week, sinds Nieuwjaar goed voor 190 zwem-, 5.000 fiets- en 800 loopkilometers. Heel pittig. Ik nam ook een voedingsdeskundige onder de arm, want daar kon ik nog veel van leren. Voeding is het vierde onderdeel in een Ironman, omdat ik toch snel elf, twaalf uur zal sporten. Je maag moet dus ook goed voorbereid zijn.”

Medisch verantwoord

Degraeve, software ingenieur van beroep, zal blij zijn als hij veilig over de finish loopt. “Medisch verantwoord de finish halen, dat is het doel. Een tijd stel ik me niet voorop. Sowieso wil ik alle trainers, begeleiders en clubleden van TTR bedanken, net als de mensen rondom mij die me vaak hebben moeten missen. En natuurlijk ook mijn ouders. Zij leerden me als kind om er altijd voor te gaan. Dat is mijn sterkste kant als triatleet: afzien.”