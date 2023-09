Erna Leyre schrijft Duitse natuurmarathon van Monschau op haar nam in de categorie 60+

De Oostendse veterane Erna Leyre heeft, na haar zege in de Eifelmarathon, ook de natuurmarathon van Monschau in Duitsland op haar naam geschreven. Haar 15de marathon was niet van de poes, met 700 hoogtemeters en 60 procent onverharde wegen. Voor Erna was dat blijkbaar geen probleem. Ze finishte in 4 u. 03’. 36, acht minuten sneller dan in Duitsland.

Met deze prestatie liep ze als 17de dame over de streep, werd ze algemeen 107de en stond ze met goud op het podium van categorie 60+.

Goed voorbereid

“Ik stond, samen met loopmaat Patrick Decoster, goed voorbereid aan de start en verteerde gemakkelijk de afdaling en de helling in de eerste 30 kilometer”, vertelt Erna. “Na 30 kilometer kreeg ik wat ik wat last aan de kuit maar ik kon blijven lopen. Na 35 kilometer kon ik enkele ultralopers inlopen die mij veel moed gaven. Op karakter heb ik de laatste kilometers afgelegd. In het zicht van de finish kreeg ik een rode roos en dat vond ik zalig. Uiteindelijk verbeterde ik mijn tijd van de Eifelmarathon met acht minuten. Ik was zo fier als een gieter. Na een klein half uurtje was ik al gerecupereerd van de inspanning. Afgelopen week heb ik niets geforceerd en vandaag kon ik de zware Beach Run uitlopen tegen een gemiddelde van meer dan 12 kilometer per uur. Dat is op mijn leeftijd niet zo slecht!”

Vorige vrijdag, een week na haar marathonzege, stond Erna al weer aan de start van de 10 kilometer Beach Run in Middelkerke, waar ze finishte als vierde master bij de dames in een tijd van 49’44”. Een straffe madam dus. (FRO)