Erik Vervliet uit Schoten werd in Deerlijk Belgisch kampioen artistiek biljart

Erik Vervliet uit Schoten behaalde in Pocket Snooker in Deerlijk de Belgische titel in het artistiek biljarten.

Vier nationale toppers in het artistiek biljarten toonden het voorbije weekend hun allerbeste kunnen tijdens de nationale titelstrijd: Erik Vervliet, Patrick Vloemans, Walter Bax en Steve Wilms. Ze namen het in verschillende partijen tegen elkaar op. Alle wedstrijden werden naar een ‘Best op 5’ gespeeld.

De vier finalisten maakten er een hoogstaand spektakel van. Erik Vervliet haalde het uiteindelijk vóór Walter Bax en Patrick Vloemans. Organisator van het hele gebeuren Dominique Vanhonacker zorgde ervoor dat het kampioenschap een vlekkeloos verloop kende. (DRD)