Emma Plasschaert zakt naar achtste plaats

Emma Plasschaert uit Oostende is zondag op de vierde dag op het WK zeilen in de ILCA 6 (laser radial-klasse) in het Omaanse Mussanah van de derde naar de achtste plaats gezakt. Eline Verstraelen schuift één plaats op en is nu 36e.

Plasschaert kwam in de twee regatta’s van de dag niet verder dan een 25e en een 20e plaats. Met 82 punten (het slechtste resultaat valt telkens weg) na acht regatta’s zakt ze naar de achtste plaats. De leiding is nog steeds in handen van de Poolse Agata Barwinska (53 punten), maar zij ziet olympisch kampioene Anne-Marie Rindom (51 punten) steeds dichterbij sluipen.

De 28-jarige Plasschaert is de nummer twee van de wereld. In 2018 werd ze wereldkampioene en afgelopen zomer greep ze met een vierde plaats na een erg spannende medalrace nipt naast de medailles op de Spelen van Tokio. Vorig jaar werd Plasschaert negende op het WK.

Dagelijks staan er twee races op het programma tot het einde van het WK, er wordt overigens geen medaillerace gevaren. Het toernooi eindigt maandag. Het WK stond aanvankelijk deze zomer in het Amerikaanse Houston geprogrammeerd maar werd geannuleerd.

(Belga)