Emma Plasschaert won eerste race van het wereldkampioenschap

Op de eerste dag van het wereldkampioenschap zeilen in de ILCA 6-klasse, de vroeger genaamde Laser Radial, in Houstin (USA) heeft titelverdedigster Emma Plasschaert meteen een knappe prestatie neergezet.

De zeilster uit Oostende won de eerste race en finishte achtste in de tweede race. Zo prijkt Emma Plasschaert op de vijfde plaats in de tussenstand. Eline Verstraelen, wereldkampioene bij de U21, is 44ste gerangschikt na een 17de en een 29ste plaats in de races van de openingsdag.

De Hongaarse Maria Erdi voert de rangschikking voor de Canadese Sarah Douglas, de Nederlandse Marit Bouwmeester en de Italiaanse Silvia Zennaro aan. (PR)