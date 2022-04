Emma Plasschaert wipt naar tweede plaats na derde zeildag en zes regatta’s in ILCA 6

Emma Plasschaert staat tweede in het algemeen klassement in de ILCA 6 (ex-Laser) van de Olympische Zeilweek in het Franse Hyères-Toulon na drie zeildagen en zes regatta’s.

De 28-jarige wereldkampioene eindigde 8e en 38e in de twee regatta’s van woensdag (enkel het beste resultaat wordt in rekening gebracht). Met 37 punten heeft de Oostendse de Poolse leidster Agata Barwinska (32 ptn.) in het vizier. De Française Marie Barrue volgt op de derde plaats met 51 punten.

Bij de mannen prijkt Wannes Van Laer op de 34e plaats met 56 punten in de ILCA 7. Hij werd 13e en 10e in zijn regatta’s. William De Smet verloor 14 plaatsen en bekleedt de 38e positie met 60 punten. In de eerste regatta kwam hij als 4e over de meet, maar in de tweede liep hij tegen een diskwalificatie aan na een valse start.

Donderdag en vrijdag volgen op beide dagen nog drie regatta’s.