Emma Plasschaert voor vierde keer Zeilster van het Jaar

De Belgische zeilfederatie heeft zondag de nationale Sailing Awards 2021 in vijf verschillende categorieën uitgereikt. Emma Plasschaert werd voor de vierde keer in haar carrière verkozen tot Zeilster van het jaar.

Bij de mannen ging de trofee eveneens voor de vierde keer naar de Luikenaar Jonas Gerckens. De prijzen werden uitgereikt tijdens een online-evenement. Begin 2020 (vorig jaar was er geen uitreiking) kreeg Emma Plasschaert de award voor Zeilster van het Jaar voor de derde keer. Ook deze keer maakte zij haar favorietenrol waar na haar wereldtitel in de Laser Radiaal en een vierde plaats op de Olympische Spelen van vorig jaar. “2021 was voor mij een zeer speciaal jaar”, vertelt de zeilster uit Oostende.

“Voor de eerste keer naar de Olympische Spelen, dat was een fantastische ervaring. Een doel waar we zo lang naar toe gewerkt hebben. Ik dacht, dit was het. En dan komen we op het WK. Claimde daar mijn tweede wereldtitel. Misschien wel het mooiste moment. Ondertussen zijn we hard aan het werk of in een proces om op vele vlakken beter te worden. Naar extra technologie, maar ook meer input in het fysieke schema en de opvolging. Ik heb het gevoel dat ik nog sneller, sterker en meer technisch beter kan worden. We proberen op al die vlakken nu in te zetten om tot nog een beter resultaat te komen.”

Emma neemt dit jaar onder andere deel aan een wereldwijde zeilcompetitie op jachten met landenploegen. In mei treedt de ploeg aan tegen Estland, Servië en Oekraïne. Bij winst gaat het verder naar de 32ste finales.

Bij de teams volgen Isaura Maenhaut en Anouk Geurts zichzelf op na hun zevende plaats op het WK 49erFX en hun veertiende plaats op de Olympische Spelen. Kwinten en Lotte Borghijs werden verkozen tot Talenten van het Jaar, Jurgen Cluytmans was tijdens de Sailing Awards de beste manager.