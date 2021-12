Emma Plasschaert valt terug naar derde plaats na derde wedstrijddag WK

Emma Plasschaert heeft de leidersplaats op het WK zeilen in de ILCA 6 (laser radial-klasse) moeten inleveren op de derde wedstrijddag, zaterdag in Mussanah in Oman. Eline Verstraelen maakte drie plaatsen goed en staat nu 38e.

Na zes regatta’s telt de Oostendse 37 punten (het slechtste resultaat valt telkens weg). Plasschaert, tiende in de vijfde en elfde in de zesde regatta, werd voorbijgestoken door de Poolse Agata Barwinska met 31 punten en de Duitse Julia Büsselberg met 36 punten.

De Deense olympische kampioene Anne-Marie Rindom schoof dan weer op van de elfde naar de vijfde plaats met 41 punten. De Nederlandse titelhoudster Marit Bouwmeester neemt niet deel.

De 28-jarige Plasschaert is de nummer twee van de wereld. In 2018 werd ze wereldkampioene en afgelopen zomer greep ze met een vierde plaats na een erg spannende medalrace nipt naast de medailles op de Spelen van Tokio. Vorig jaar werd Plasschaert negende op het WK.

Dagelijks staan er twee races op het programma tot het einde van het WK, er wordt overigens geen medaillerace gevaren. Het toernooi eindigt maandag. Het WK stond aanvankelijk deze zomer in het Amerikaanse Houston geprogrammeerd maar werd geannuleerd.