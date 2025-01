Emma Plasschaert valt in de prijzen op Sailing Awards

Romain Van Enis en Emma Plasschaert zijn zaterdag op het Brusselse stadhuis verkozen tot Zeiler en Zeilster van het Jaar. De 30-jarige Plasschaert volgde zichzelf op als winnares, de 29-jarige Van Enis kreeg de erkenning voor het eerst.

Van Enis (Mini 6.50) haalde het bij de mannen enigszins verrassend voor Denis Van Weynbergh en William De Smet. Van Enis won in 2024 maar liefst zes zeilraces en eindigde ook zes keer op het podium, waaronder een tweede plaats in de prestigieuze zeilrace Les Sables-Les Açores-Les Sables. Van Enis werd ook de eerste Belg die het Franse Ocean Racing Championship op zijn naam kon schrijven in de Proto-categorie.

Bij de vrouwen ging Plasschaert Anne-Pascale Roelandts en Djemila Tassin vooraf. De 31-jarige Oostendse pakte in de ILCA 6-klasse vorig jaar brons op het WK in het Argentijnse Mar del Plata en eindigde afgelopen zomer op de Olympische Spelen in Parijs op de zevende plaats.

Isaura Maenhaut en Anouk Geurts namen in Parijs deel als regerende Europese kampioenen in de 49er FX-klasse en finishten als zeventiende op de Spelen. Op de Sailing Awards werd het duo uitgeroepen tot Team van het Jaar. De andere genomineerden waren Kwinten en Liselotte Borghijs (Nacra 17), Yannick Lefèbvre en Jan Heuninck (49er), Lucas Claeyssens en Eline Verstraelen (Nacra 17) en Mateo Leclercq en Mathieu Pinsart (Nacra 15).

Verder vielen in Brussel ook Anders Bultinck (Talent van het Jaar), Sol Degrieck (Surfer), Jurgen Cluytmans (Manager) en Red Cloud-Team Tom Florizoone (Yachting) in de prijzen. John John Vanderick en Denis Van Weynbergh, die momenteel nog bezig is aan de legendarische Vendée Globe, kregen allebei de Popularity Award. De Fellow of Jacques Rogge, een erkenning voor mensen die uitzonderlijke inzet tonen of getoond hebben voor de zeilsport, ging naar zeiler Carl Sabbe.