Emma Plasschaert rukt op naar derde plaats in Almere

Emma Plasschaert is opgeklommen van de 13e naar de derde plaats in de ILCA 6-categorie na de derde dag van de Allianz Regatta in het Nederlandse Almere, de tweede manche van de wereldbeker zeilen.

Plasschaert had een uitstekende dag, met een tweede plaats in de vierde regatta en een zege in de vijfde race. Met 26 punten boekte ze tien plaatsen winst, om uit te komen op de derde stek, net achter de Griekse Vasileia Karachaliou (25). De Française Louise Cervera blijft aan de leiding met 12 punten. Eline Verstraelen is met 136 punten 43e, twee plaatsen hoger dan woensdag, na een 23e en een 41e plaats.

In de 49er moesten Yannick Lefèbvre en Tom Pelsmaekers één plaats prijsgeven. Ze zijn zesde met 36 punten na acht regatta’s. Arthur De Jonghe en Jan Heuninck (65) zakten van de 12e naar de 15e plaats. De Nederlanders Bart Lambriex en Floris van de Werken (14) staan aan de leiding.

Isaura Maenhaut en Anouk Geurts zakten in de 49er FX van de zesde naar de zevende plaats met 42 punten na zeven regatta’s. De Australiërs Laura Harding en Annie Wilmot (23) voeren de stand aan.

In de Formula Kite van het kitesurfen staat Daan Baute na zeven regatta’s op de 29e plaats. Bij de windfoilers is Thomas Broucke in de IQFoil achtste na vier races.

De Allianz Regatta in Almere is onderdeel van de Hempel World Cup series. Bij de ILCA 6 staan acht regatta’s en een medaillerace op het programma. Bij de 49er en 49er FX gaat het om twaalf regatta’s en een medaillerace.