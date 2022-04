Emma Plasschaert opent in olympische zeilweek met vierde plaats

Emma Plasschaert uit Oostende staat na de eerste competitiedag in de olympische zeilweek in het Franse Hyères op de vierde plaats in de ILCA 6 (Laser Radiaal). De wereldkampioene werd in de eerste twee regatta’s zesde en zevende en totaliseert 13 punten. De Poolse Agata Barwinska (10 punten) voert de stand aan.

In de ILCA 7 (Laser) is Oostendenaar Wannes Van Laer na twee races 48ste met 36 punten (22e en 14e) en William De Smet 55e met 41 punten (6e en 35e). De Australische verloofde van Emma Plasschaert Matt Wearn leidt met 3 punten.

Yannick Lefèbvre

In de 49er FX zijn Isaura Maenhaut en Anouk Geurts voorlopig zesde na een zevende en tweede plaats. Met 9 punten hebben ze er zeven meer dan de Zweedse leiders Vilma Bobeck en Rebecca Netzler.

Yannick Lefèbvre, eveneens uit Oostende, en Tom Pelsmaekers openden met een 20ste plaats in de 49er na drie races (13de, 10de, 9de), Arthur De Jonghe en Jan Heuninck zijn 48ste (22e, DNF, 18e). De leiding is in handen van de Polen Dominik Buksak en Szymon Wierzbicki.