Emma Plasschaert opent 2022 met tweede plaats in Portugal

Bijna drie maanden na haar wereldtitel in Oman nam Emma Plasschaert opnieuw aan een zeilwedstrijd deel. In de vierdaagse ‘4th Portugal Grand Prix Round 2’ boekte de pas onderscheiden Zeilster van het Jaar de tweede stek.

In de Ilca6-klasse vaarden mannen en vrouwen samen en dat leverde een vloot van 72 boten op. Na acht races is Emma Plasschaert, die trainingsperiodes in het Portugese Vilamoura en het Spaanse Cadiz achter de rug had, op de tweede plaats geëindigd na de Franse Marie Bolou. Ze voerde na twee wedstrijddagen de rangschikking aan, maar ze bleef de derde dag binnen wegens een lichte rugblessure. Plasschaert won twee van de acht races, werd eenmaal tweede en één keer derde. De drie andere Belgen vielen buiten de top-30: Anders Bultynck 33ste, Brecht Zwaenepoel: 39ste en Canelle Opstaele 57ste.

Andere klasses

Wannes Van Lear finishte op de vierde plaats en William De Smet werd 32ste van de 76 zeilers in de Ilca7-klasse. De Ilca4-vloot bestond uit slechts vier deelnemers, waaronder drie Belgen. Maarten Boot ging met het goud naar huis, Hannelien Borghijs behaalde de zilveren medaille en Lasse-Finn Sergeijs werd vierde. Bij de 49er finishten Yannick Lefèbvre en Tom Pelsmaekers op de tiende plaats. Arthur De Jonghe en Jan Heunynck eindigden als 21ste.

Wereldkampioene Emma Plasschaert vaart dit voorjaar ook de Worldcupmanches in Palma de Mallorca (Trofeo Princesa Sofia, 1-9 april) en in het Franse Hyères (Semaine Olympique Française, 24 april-1 mei). (P.R.)