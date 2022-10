Emma Plasschaert op zoek naar derde wereldtitel

In Houston (USA) heeft vanaf dinsdag het wereldkampioenschap zeilen in de Ilca 6-klasse plaats. Titelverdedigster is Emma Plasschaert uit Oostende.

Emma Plasschaert zeilde al een heel knap voorjaar met bijzonder mooie prestaties in Palma, Hyères en Almere. Tijdens de Allianz Regatta te Almere eindigde ze op een sterke tweede plaats na een spannende medalrace. Ze maakte het de Griekse Vasileia Karachaliou tot de laatste dag moeilijk. Na een intense trainingsstage op het Olympisch vaarwater in Marseille en het testevent in Scheveningen is Emma Plasschaert klaar om alles te geven op ‘Texaans water’.

Van 11 oktober tot en met 13 oktober hebben er dagelijks kwalificatieraces plaats. Vanaf 14 oktober zijn er final races tot en met zondag 16 oktober. Emma Plasschaert was al in 2018 (Aarhus, Denemarken) en 2021 (Mussanah Oman) wereldkampioene. Is straks ook voor haar driemaal scheepsrecht?

Kleine, korte golfjes

“Mijn recente WK-titel brengt nu niet echt extra druk”, meent de titelverdedigster. “Ondertussen mag ik al twee overwinningen op een WK op mijn naam schrijven en dat is heel mooi! Natuurlijk zou het supermooi zijn om er nog eentje bij te schrijven”, merkt ze glimlachend op. “Vanuit de voorbije trainingsweek leerden we dat het water op deze locatie in Houston heel ondiep is. Hierdoor krijg je snel kleine, korte golfjes en dus geen grote lange golven. Die kleine korte golfjes zijn best moeilijk om je snelheid erin goed te behouden”, stelt Emma Plasschaert vast. (PR)