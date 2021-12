Emma Plasschaert is opnieuw wereldkampioen

In Mussanah (Oman) is Emma Plasschaert voor de tweede keer in haar carrière wereldkampioen in de ILCA 6 (Laser Radial) geworden. Drie jaar geleden, in de zomer van 2018, won de Oostendse zeilster al het wereldkampioenschap in Aarhus (Denemarken).

Op de laatste WK-dag klom Emma Plasschaert van de vijfde over de vierde naar de eerste plaats. De zeilster uit Oostende boekte in de twee slotregatta’s een zevende en derde plaats. De Deense Anne-Marie Rindom, olympisch kampioene, die de slotdag als leidster aanvatte, werd maandag 36ste en 19de. Hierdoor landde Rindom nipt naast het podium. Emma Plasschaert is wereldkampioene voor de Poolse Agata Barwinska en de Litouwse Viktorija Andrulyte. Eline Verstraelen werd 28ste.

De lichte wind in Oman zorgde echt voor een jo-jo resultaat, maar opgeven staat niet in Emma’s woordenboek. Tot de laatste race bleef ze gefocust, ondanks het feit dat ze zondag teruggezakt was naar de vijfde plaats. (PR)