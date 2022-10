Emma Plasschaert heeft podium binnen het vizier op het WK zeilen in Houston

Na drie dagen van het wereldkampioenschap zeilen in Houston (USA) in de ILCA 6-klasse, de vroeger genaamde Laser Radial, prijkt titelverdedigster Emma Plasschaert op de vierde plaats.

Emma Plasschaert (VVW Inside Outside Oostende), die de eerste race van de openingsdag gewonnen had, is via een vijfde en achtste plaats in de tussenstand na drie wedstrijddagen geklommen naar de vierde positie. Line Flem Host (Noorwegen) voert met 9 punten de rangschikking aan. De Hongaarse Maria Erdi en de Française Louise Cervera tellen één puntje meer. Emma Plasschaert heeft nog één puntje meer dan dit tweetal en heeft het WK-podium dus binnen het vizier. Drievoudig olympisch medaillewinnares Nederlandse Marit Bouwmeester is vijfde in het klassement. Eline Verstraelen, wereldkampioene bij de U21, is 38ste gerangschikt.

Vanaf de vierde dag wordt het deelnemersveld in een gouden en een zilveren vloot ingedeeld. (PR)