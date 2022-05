Emma Plasschaert gooit straks champagnefles tegen ‘haar’ instructieboot Emma: “Dubbel gevoel na Hyères”

Een maand na haar achtste plaats in Palma de Mallorca zeilde Emma Plasschaert op een zuchtje naast het podium van de Semaine Olympique Française in Hyères. Vrijdagnamiddag doopt de regerende wereldkampioene een naar haar genoemde instructieboot in Nieuwpoort.

Wereldkampioene Emma Plasschaert is zaterdag dus op de vierde plaats geëindigd in de Ilca 6-klasse (de nieuwe benaming voor Laser Radial) op de Olympische Zeilweek voor de kust van het Franse Hyères-Toulon. Een minder goede medalrace kostte haar het zilver. Wind speelde een bijzondere rol in deze wereldbekermanche. De eerste twee dagen was er vrij veel wind. De andere dagen kwam de wind vanover het schiereiland en dat veroorzaakte opnieuw veel shiftende wind. Na de gewone vaardagen prijkte Emma Plasschaert op de derde plaats. Maar helaas kende ze een moeilijke slotdag in Hyères. Bij de medalrace moesten allen een hele tijd wachten op wat wind.

Paar puntjes

Uiteindelijk kon de wedstrijd toch plaatsvinden bij vijf knopen wind. Op het korte parcours koos Emma de linkerzijde, maar dat bleek niet de goede kant. Emma kwam als tiende bij de eerste indewindse boei en ze was vanaf dan op achtervolgen aangewezen. Uiteindelijk finishte ze als zevende in de medalrace van de Ilca6-klasse. Door de goede prestaties van de Franse zeilsters Marie Barrue en Louise Cervera veroverden beide zuiderburen zilver en brons. Emma Plasschaert strandde nét naast het podium, op de vierde stek. Ze kwam twee puntjes tekort voor brons en vier puntjes voor zilver! Al voor de medalrace stond het vast dat de Poolse Agata Barwinska de eindzege op zak had. Emma Plasschaert houdt een dubbel gevoel aan deze wedstrijd over.

Deze ‘medalrace’ is er eentje om zo snel mogelijk te vergeten

“Ik ben blij dat ik de moeilijke week van begin april in Palma de Mallorca verteerd heb en dat mijn covidperikelen bijna van de baan zijn. Maar ik ben toch ook een beetje ontgoocheld over deze week in Frankrijk. In reeks 6 kreeg ik een BFD wegens te vroeg gestart en dat kostte me 65 strafpunten. Toch bleef ik de hele week op podiumkoers. Deze medalrace is er eentje om zo snel mogelijk te vergeten”, besluit Plasschaert, die begin juni haar volgende wereldbeker-wedstrijd vaart, de Allianz-regatta voor de kust van het Nederlandse Lelystad.

Champagne

Vrijdagnamiddag doopt Emma Plasschaert in de jachthaven van Nieuwpoort de zeilboot die haar voornaam draagt. Het dopen houdt in dat de regerende wereldkampioene een fles champagne op het anker zal slaan. De Emma is een kieljacht van de Vlaamse Zeezeilschool. Vanuit Nieuwpoort zal deze instructieboot volwassenen leren zeilen.

