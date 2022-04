Emma Plasschaert en Wannes Van Laer zeilen in Mallorca

De Trofeo Princesa Sofia die maandag in het Spaanse Palma de Mallorca aanvangt, betekent de echte Europese start van het zeilseizoen.

Zaterdag 9 april zijn er de medailleraces, waarna we de winnaars kennen. Dit jaar komen er meer dan 700 zeilers uit een 50-tal landen aan de start, waaronder ook verscheidene West-Vlamingen. Emma Plasschaert en Eline Verstraelen strijden in de ILCA 6. Wannes Van Laer komt in actie in de ILCA 7.

Yannick Lefebvre en Tom Pelsmaekers nemen deel in de 49er. Bij de 49er FX start het team Isaura Maenhaut-Anouk Geurts. Thomas Broucke surft in de iQFOII.

