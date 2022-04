Emma Plasschaert eindigt op vierde plaats

Emma Plasschaert is zaterdag op de vierde plaats geëindigd in de ILCA 6-klasse (ex-Laser Radial) op de Olympische Zeilweek in het Franse Hyères-Toulon. De 28-jarige Oostendse werd zevende in de medaillerace en moest zo in het klassement nog een plaats prijsgeven.

Emma Plasschaert, tweevoudig wereldkampioene (2018, 2021), kwam uit op 115 punten na afloop van de medaillerace, waarin de punten verdubbeld werden. De Poolse Agata Barwinska, die al voor de medaillerace zeker was van de eindzege, haalde het met 86 punten, voor Marie Barrue (111 ptn) en Louise Cervera (113 ptn) uit Frankrijk.

In de medaillerace van de 49er FX werden Isaura Maenhaut en Anouk Geurts derde. Ze boekten zo nog twee plaatsen winst en eindigden op de zevende plaats met 100 punten. De Brazilianen Martine Grael en Kahena Kunze pakten de zege met 68 punten, voor de Amerikanen Stephanie Roble/Margaret Shea (77 ptn) en de Noren Helene Noess/Marie Ronningen (79 ptn).

