Emma Plasschaert blijft 13de Trofeo Princesa Sofia, Wannes Van Laer en Yannick Lefebvre staan 27ste

Emma Plasschaert is na vier dagen in de Trofeo Princesa Sofia, onderdeel van de wereldbeker zeilen in het Spaanse Palma de Mallorca, nog altijd dertiende. De Oostendse wereldkampioene en nummer één van de wereld eindigde donderdag als twaalfde en zeventiende in de regatta’s van de ILCA 6-categorie (Laser Radial).

Na acht regatta’s telt Plasschaert 73 punten. Eline Verstraelen is dankzij een vijftiende en een negende plaats opgeschoven naar de 55ste plaats.

Wannes Van Laer

De Canadese Sarah Douglas won opnieuw twee keer en verstevigt haar leidersplaats. Ze telt amper negen punten. De Griekse Vasileia Karachaliou is tweede met 29 punten, de Britse Hannah Snellgrove derde met 31 punten.

Een andere Oostendanaar, Wannes Van Laer, is in de ILCA 7-categorie (Laser) na een 30ste en een 40ste plaats nu 27ste. Hij sprong over William De Smet, die nu 29ste staat.

Yannick Lefebvre

Isaura Maenhaut en Anouk Geurts verloren één plaats in de 49erFX. Na een tiende, een tweede, een zesde en opnieuw een tiende plaats staan ze nu vijfde.

Yannick Lefebvre, ook al uit Oostende, en Tom Pelsmaekers zijn in de 49er 27ste. Arthur De Jonghe en Jan Heuninck staan 68ste. In de iQFOIL is Thomas Broucke 23ste.