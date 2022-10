Emma Plasschaert behaalt brons op wereldkampioenschap

Emma Plasschaert, die na de vierde van de zes wedstrijddagen de leiding in het WK te Houston (USA) had overgenomen, is uiteindelijk derde geëindigd.

Op de laatste wedstrijddag boekte Emma Plasschaert, die vorig jaar wereldkampioene werd, twee zevende plaatsen. De Deense Anne-Marie Rindom, olympisch kampioene, is de nieuwe wereldkampioene. Al met al heeft Emma Plasschaert heel regelmatig gevaren op dit WK maar misschien was ze iets te behoudsgezind.

Het is heel positief dat Emma Plasschaert met haar bronzen medaille twee olympische medaillezeilsters, de Zweedse Josefin Olsson (tweede op de spelen) en de Nederlandse Marit Bouwmeester (derde op de spelen) ruim achter zich laat.

(PR/ Foto Belga)