Emma Plasschaert begint als derde aan medaillerace

Emma Plasschaert begint als derde aan de medaillerace in de ILCA 6-klasse (ex-Laser Radial) op de Olympische Zeilweek in het Franse Hyères-Toulon. De 28-jarige Oostendse, tweevoudig wereldkampioene (2018, 2021), werd vrijdag 20e in de negende en tweede in de tiende regatta.

Met 101 punten telt Plasschaert zes punten minder dan de Française Marie Barrue (95 ptn), tweede in de stand. De West-Vlaamse heeft 27 punten meer dan de Poolse Agata Barwinska (74 ptn), die al zeker is van de eindzege. De eerste tien werken zaterdag de medaillerace af. Daarin worden de punten verdubbeld.

In de ILCA 7 (ex-Laser) werd Wannes Van Laer 30e met 154 punten. Vrijdag eindigde hij op de 35e en 22e plaats. William De Smet klom nog tien plaatsen naar de 33e stek (156 ptn), in de twee laatste regatta’s finishte hij telkens als 16e. Van Laer en De Smet komen niet in aanmerking voor de medaillerace.

Isaura Maenhaut en Anouk Geurts zakten van de derde naar de negende plaats in de 49er FX. Ze kenden een mindere dag met een 16e plaats, opgave en 13e plaats. Daarmee kwamen ze uit op 94 punten. Zaterdag kunnen ze hun ranking nog verbeteren.

Dat geldt niet voor Yannick Lefebvre en Tom Pelsmaekers in de 49er. Ze eindigden op de 21e plaats met 187 punten. Vrijdag werden ze 25e, 18e en achtste. Arthur De Jonghe en Jan Heuninck moesten tevreden zijn met de 47e plaats na 12 regatta’s. Ze kwamen niet in actie in de laatste drie races, die voorbehouden waren voor de top 30 van het klassement.