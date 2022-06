Emma Plasschaert als vierde naar medaillerace in wereldbekermanche

Emma Plasschaert start zaterdag in het Nederlandse Almere als vierde aan de medaillerace in de ILCA 6-categorie op de Allianz Regatta, de tweede manche van de wereldbeker zeilen. De 28-jarige Oostende was de dag vrijdag goed begonnen, met winst in de zesde regatta. Vervolgens kwam ze ondanks een zeventiende plaats in de zevende regatta mee aan de leiding. Een 26e stek in de laatste proef van de dag deden haar van het podium tuimelen.

De Griekse Vasileisa Karachaliou heeft met 48 punten stevig de leiding in handen. Achter haar volgen vier zeilsters op een zakdoek. De Nederlandse Maxime Jonker is tweede met 70 punten, voor de Deense Anna Munch (71), Plasschaert (72) en de Australische Mara Stransky (73). Eline Verstraelen is met 210 punten 35e, acht plaatsen hoger dan donderdag, na een 23e, 42e en 9e plaats in de regatta’s van de dag. .

In de 49er moesten Yannick Lefèbvre en Tom Pelsmaekers één plaats prijsgeven. Ze zijn achtste met 76 punten na twaalf regatta’s. Arthur De Jonghe en Jan Heuninck zakten met 122 punten van de vijftiende naar de zeventiende plaats. De Nederlanders Bart Lambriex en Floris van de Werken (25 punten) starten met een aanzienlijke voorsprong als leiders aan de Medal Race.

Isaura Maenhaut en Anouk Geurts klommen in de 49er FX van de zevende naar de tweede stek op. Na een vierde en vijfde plaats in de regatta’s acht en negen en winst in de tiende en elfde regatta moeten ze met 53 punten alleen nog de Nederlanders Odile van Aanholt en Annette Duetz (49 ptn) voor zich dulden. De Australiërs Olivia Prace en Evie Haseldine zijn met 54 punten derde.

In de Formula Kite van het kitesurfen kon Daan Baute zich niet voor de Gold Fleet plaatsen. Bij de windfoilers is Thomas Broucke in de IQFoil zesde na negen races.