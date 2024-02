Emily De Jonckheere pakt dubbel goud op PK tafeltennis

Emily De Jonckheere (23) behaalde op de voorbije provinciale kampioenschappen tafeltennis twee gouden medailles, in Dubbel Dames D en Dubbel Gemengd. Daarvoor stond de Ardooise van TTC Paletje aan de tafel met respectievelijk Mona Vanalderweireld en Joran Werner. Door deze mooie prestaties mogen ze zich nu ook opmaken voor de Belgische kampioenschappen op zondag 11 februari in Louvain-la-Neuve.

“Badminton werd me eigenlijk met de paplepel ingegeven, want ook mijn ouders, zus en broer beoefenen fervent deze sport”, opent Emily. “Zelf ben ik hier op mijn twaalfde begonnen bij de Roeselaarse club TTC Paletje. Eigenlijk was ik in de competitie al meteen reservespeelster, maar aan de jeugdtornooien nam ik wel meteen volwaardig deel. Ik moest echter zo’n vier jaar wachten vooraleer ik echt een deftig niveau haalde”, vertelt ze.

hoogste schavotje

“Voor elke tafeltennisser is naast de competitie ook wel de provinciale kampioenschappen een belangrijk evenement. Het was dan ook altijd feest als ik bij de jeugd een medaille behaalde. Dit jaar heb ik mijn vizier echt gericht op de dubbelkampioenschappen, zodat ik ook nog als scheidsrechter kon fungeren op de individuele kampioenschappen. Voor het derde jaar op rij was Manon, die bij de club in Houthulst uitkomt, mijn partner bij de Dubbel Dames D. Met succes, want we eindigden op het hoogste schavotje. Ook in de Dubbel Gemengd met Joran Werner pakten we goud. Dat betekent dat we straks ook mogen aantreden op de Belgische kampioenschappen in Louvain-la-Neuve.”

“Onze ambities? Het wordt iets moeilijker om daar een medaille te pakken. Toch gaan we er alles aan doen. Zo ga ik de komende weken nog samen met Manon trainen. Vorig jaar zijn we in de kwartfinales gestrand. Nu moet het beter, ook met Joran aan mijn zijde in de Dubbel Gemengd. Voor de rest van het seizoen ga ik nog proberen om met mijn ploeg, de C’s van TTC Paletje weg te geraken van de laatste plaats in derde provinciale”, besluit de opvoedster uit Ardooie. (SBR)