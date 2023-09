Emile Vervaeke is eindwinnaar in het Loopcriterium van de Kust: “Nu komen er twee halve marathons”

Tijdens de voorbije twee zomermaanden juli en augustus was er in tien badplaatsen tussen De Panne en Knokke-Heist het Loopcriterium van de Kust. Emile Vervaeke uit Kuurne won de helft van de wedstrijden en kroonde zich tot eindlaureaat.

Emile Vervaeke deed vorig jaar reeds aan enkele wedstrijden van het Loopcriterium van de Kust mee, omwille van de leuke omgevingen en de goede organisatie. Deze zomer vormde het voor de atleet een hoofddoel. “Ik wilde zo veel mogelijk wedstrijden winnen om in het eindklassement zo hoog mogelijk te eindigen. En dat is gelukt”, glundert de 25-jarige Kuurnenaar, werkzaam als een teamverantwoordelijke in een overheidsinstelling in Kortrijk.

Emile won na Zeebrugge nog vier van de tien manches aan de kust. Hij eindigde vier keer als tweede en een keer als derde. “De Haan- Wenduine sprak mij het meest aan. Een lastig maar wel een heel mooi parcours. Volgend jaar doe ik het ganse kustcriterium niet meer mee. Ik ga er enkele uitpikken. De Haan- Wenduine wordt sowieso één die ik terug ga doen.”

Emile startte met voetballen bij Stasegem. Op zijn 22ste stopte hij hiermee en de interesse in het lopen werd groter. Ondertussen maakt hij deel uit van Runner’s High, waar zowel recreanten als competitielopers terecht kunnen, o.l.v. van Bruggeling Alexander Diaz Rodriguez. “Het begint ondertussen al wat professioneler aan te voelen, met de trainer en door contacten te leggen. Ik hoop dat ik nog veel kan groeien.”

Twee, drie jaar geleden sloot Emile zich als een duatleet ter kennismaking aan bij het Kortrijkse Aqua Protect 3 team, met de bedoeling op termijn een duatlonwedstrijd te doen, zoals in Kortrijk en Bellegem. “Hiervoor moet ik toch meer mijn fiets op”, vindt hij. “Daarnaast wil ik voor het eerst aan veldlopen doen en komen er twee halve marathons: Kuurne in september en Brugge in oktober waar ik graag onder 1u10’ wil eindigen. In Rapper dan een Ezel ga ik ervoor om net als vorig jaar eerste Kuurnenaar te worden.”

(ACR)