Emile Vervaeke en Sandrine Vancraeyenest zegevieren op Oud Gemeentehuisloop in Hulste

De 12de Oud Gemeentehuisloop in Hulste werd gewonnen door Emile Vervaeke bij de heren en Sandrine Vancraeyenest bij de dames.

212 deelnemers kwamen opdagen voor de eerste manche van het Harelbeeks Joggingcriterium in Hulste. Topfavoriet Emile Vervaeke uit Kuurne maakte meteen zijn intenties duidelijk. Het duo Van Der Bauwhede Michel uit Kortrijk en Christophe Nicolau uit Harelbeke volgden op korte afstand.

Dit scenario bleef gedurende de volledige wedstrijd ongewijzigd. Vervaeke won de 10,6 kilometer in een tijd van 33’35. Van Der Bauwhede werd tweede op 12 seconden, Nicolau derde op 16 seconden. Harelbekenaar Fabio Vandenbogaerde werd vierde, Pedro Dujardyn vervolledigde de top vijf.

Dames

Bij de dames stond geen maat op de Kuurnse Sandrine Vancraeyenest. Van meet af aan nam ze de leiding en finishte in 40’52. Elke Verleyen uit Izegem werd tweede in 41’20. De Vichtse Ulrike Debie werd knap derde. Els Decottenier uit Deerlijk werd vierde, Ine Defeyter uit Sint-Denijs vijfde.

Op de 5,3 kilometer was Gauthier Verschuere out standing. De Kuurnenaar legde de afstand af in 17’04. Nand Vanderiviere uit Ardooie werd in 17’16 tweede, Dustin Debouver uit Oostrozebeke derde in 17’23. Joost Dewaele uit vichte werd vierde en Kortrijkzaan Semy Tlili vijfde.

Bij de dames ging de zege naar Ann-Sophie Duyck. De Harelbeekse overschreed de meet in 19’25. De 16-jaraige Helena Dewaele uit Vichte werd knap tweede in 20’28. Tracy Vullers uit Oostrozebeke derde in 21’53, Ann Maton uit Waregem vierde en de Deerlijke Inge Dewaele vijfde.

Miro Verledens won voor eigen publiek de 2,7 kilometer voor Jarno Croubels uit Kuurne en Maarten Velghe uit Harelbeke. Alison Debouver uit Oostrozebeke demonstreerde bij de dames. Annelore Bacquaert uit Hulste werd tweede, Marit Waelkens uit Harelbeke derde.

Op 3 juni staat de tweede manche op het programma met de 28ste Sinksenjogging Eiland.

(ELD)