Emile Vervaeke en Ann-Sophie Duyck zegevieren in Hulste

De 20ste Vreugde Run in Hulste werd vlot gewonnen door Emile Vervaeke en Ann-Sophie Duyck op de 10,3 kilometer. Op de halve afstand gingen Alexander Eggerick en Alison Debouver met de bloemen aan de haal. Dit was de zesde en laatste manche van het Harelbeeks loopcriterium.

Emile Vervaeke koos al vlug het hazenpad. Ook de deelnemers aan de 5 kilometer, die samen waren gestart, konden het tempo niet volgen. De Kuurnenaar snelde onbedreigd naar de zege. Tim Soenens uit Pittem werd knap tweede op 25 seconden. Harelbekenaars Christophe Nicolaij mocht als derde mee op het podium. Olivier Smitt uit Wervik werd vierde en Fabio Vandenbogaerde uit Harelbeke vervolledigde de top vijf.

Spannende 5 kilometer

Bij de dames verpletterde Ann-Sophie Duyck voor eigen publiek de tegenstand. De ex-vijfvoudig tijdritkampioene was maar liefst zeven minuten sneller dan Els Decottenier uit Deerlijk. De Kuurnse Sandrine Vancraeyenest, die er een trainingstochtje van maakte, werd derde.

Meer spanning op de 5 kilometer. Daar vochten Alexander Eggerick en Sam Willems een stevig duel uit. Uiteindelijk was Pittemnaar Eggerick vijf seconden sneller dan Willems uit Oostrozebeke. Kortrijkzaan Semy Tlili werd derde. Alison Debouver was de snelste bij de vrouwen. De Oostrozebeekse was meer dan twee minuten sneller dan Liesbeth Cappon uit Wingene. Tracy Vullers uit Oostrozebeke vervolledigde het podium. (ELD)