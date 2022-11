Emile Merdin uit Izegem behaalt goud op BK judo: “Combineren met studies geneeskunde”

Niet het verwachte goud van Jarne Duyck kwam er in het BT Tielt tijdens het voorbije weekend maar de 19-jarige Emile Merdin zorgde voor een waardige vervanging. Jarne Duyck die vorige week nog aan de slag was in Sarajevo moest zich tevreden stellen met brons. We gingen de nationale kampioen senioren (-60 kg) opzoeken tijdens zijn wekelijkse training bij zijn vertrouwde coach Geert Bossu.

De 19-jarige Emile Merdin uit de Neerhofstraat Izegem startte met judo toen hij nog in het derde kleuter zat. “Al die tijd ben ik blijven doorgroeien in de Ingelmunsterse club Kawaishi met uitzondering van twee jaar terug toen ik de overstap maakte naar de Waalse federatie in Doornik. Men had er mij van alles beloofd maar ze hielden geen woord. Zo haalde ik alle criteria om te mogen deelnemen aan de Europese kampioenschappen maar uiteindelijk besliste de Waalse federatie om mij niet te sturen. Uit ontgoocheling ben ik dan maar deze zomer terug gekeerd naar mijn club in Ingelmunster waar ik nog geregeld train. Momenteel ben ik student aan de KULAK in Kortrijk waar ik in mijn tweede jaar geneeskunde zit. Voorlopig blijft judo combineerbaar met de studies maar ik moet er heel veel voor doen. Vergeet niet dat ik twee keer in de week train in Ingelmunster, twee keer in Antwerpen en één keer in Brussel. Ik probeer onderweg alle mogelijke dode momenten te benutten om te studeren, anders lukt het niet.”

Palmares

Of hij ons even een inkijk kan geven in zijn voorlopig palmares? “Ik bezit intussen al vier nationale medailles. Het zijn ééntje bij de U15 (-50 kg), goud bij de U21 (-60 kg) en twee maal goud bij de senioren (-60 kg). Vorig jaar behaalde ik nog een tweede plaats in de Europa Cup in Italië. Het spreekt voor zich dat ik bijzonder tevreden ben over mijn laatste kamp in Tielt die ik gemakkelijk winnend afsloot en op die manier een nationale medaille rijker ben. Dat geeft een mens moed om er mee door te gaan.”

Internationale ambities

Gezien er met judo geen geld te verdienen valt en de opofferingen zeer groot zijn vroegen we Emile hoe hij zijn judotoekomst ziet. “Zoals ik al zei gaan mijn studies geneeskunde voor. Straks moet ik op kot in Leuven en dan worden de verplaatsingen alweer een stuk moeilijker. Het spreekt voor zich dat ik prioriteit geef aan mijn studies maar voorlopig is het nog combineerbaar. Vergeet niet dat dit mijn laatste jaar is dat ik mag strijden bij de U21 na januari 2023 wordt het een stuk lastiger om medailles te halen. Wel hoop ik volgend jaar enkele medailles te halen op de Europacups om die manier mijn selectie af te dwingen voor EK en WK waarop ik vanzelfsprekend ook hoop te scoren.” (CLY)