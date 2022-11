Emile Merdin en Amber Ryheul zijn nationaal judokampioen

Het Belgisch kampioenschap judo bij de senioren vond zaterdag plaats in sporthal De Ponte in Tielt. Normaal vindt het BK om de twee jaar afwisselend in Vlaanderen en Wallonië plaats, maar Tielt kreeg de eer om het nationaal kampioenschap zowel dit jaar als volgend jaar te organiseren. Zaterdag kampten de vier beste judoka’s uit Vlaanderen en de vier beste judoka’s uit Wallonië in de diverse gewichtsklassen om de nationale titel.

Bij de dames in de categorie -52kg ging het goud naar Amber Ryheul (Kon. Ieperse Judoclub Neko). Meteen de vierde nationale titel bij de senioren voor de judoka uit Houthulst. Het brons ging naar Ellen Salens uit Jabbeke, lid van JS Merelbeke. Zilver was er voor Isabelle Schrenk (JC Koksijde) in D-78kg. In de hoogste gewichtsklasse bij de dames (+78kg) was er dan weer een derde plaats voor Shauni Dhaene (JS Kortrijk).

Bij de heren -60kg was er een West-Vlaamse finale waarin Emile Merdin (JC Kawaishi Ingelmunster) knap sterker was dan Olivier Naert (JC Yama-Arashi Bavikhove). Jasper Lefevere (JC Koksijde) moest zich in -66kg tevreden stellen met een bronzen medaille, net als zijn teamgenoot Ray Marinx. Jarne Duyck (JC Kawaishi Ingelmunster) geraakte niet verder dan brons in -81kg. Karel Foubert, die als Oost-Vlaming aangesloten is bij JC Olympia Brugge, verloor in de finale -90kg van een Waalse tegenstander. Ook Jarno Dewulf (JC Cobra Lendelede) behaalde een zilveren medaille.

Normaal kreeg het BK in Tielt op zondag een vervolg met het Belgisch Kampioenschap Mixed Teams, maar dat werd omwille van een tekort aan inschrijvingen geschrapt. Als alternatief organiseert de club uit Tielt nu een gratis jeugdmeeting voor U9, U11 en U13 waar enkele honderden jonge judoka’s verwacht worden. (ACR)