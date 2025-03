Emeline De Baets wint BK Muay Thai

De Tieltse vechtsportclub Titans doet het uitstekend. Niet alleen hebben ze een aantal weken geleden voor het tweede jaar op rij het succesvolle vechtsportgala ‘Clash of the Titans’ georganiseerd, maar ondertussen hebben ze met Emeline De Baets (14) ook een nationaal kampioene Muay Thai in hun rangen.

Emeline De Baets traint al van bij de oprichting van Titans in februari 2022 bij de club. Ze liet zich heel snel opmerken door haar lenigheid en doorzettingsvermogen. Volgens haar coach, Gaëtan Benali, staat verliezen niet in haar woordenboek en heeft ze de goeie mentaliteit. “Vroeger deed ik wel nog wat aan kickboxing in Wingene, maar dat was veeleer gewoon een hobby”, zegt Emeline. “Sinds ik bij Titans train is alles veel intensiever en leuker. Het is voor mij een ideale sport, want het is een manier om mezelf te uiten en ik kan er vooral ook al mijn energie in kwijt.”

Vorig jaar nam Emeline ook al deel aan het nationaal kampioenschap, maar toen verloor ze nipt de finale. Dit jaar kreeg ze haar revanche en wist ze de Belgische titel wel te bemachtigen. “Het was een heel erg spannende finale, maar ik heb het gehaald. Ik ben dan ook heel trots op de nationale titel. Dat betekent veel voor mij maar ook voor de club.”

Emeline traint tot drie keer per week en is ambitieus. “Ik train momenteel zowel bij de jeugd als bij de volwassenen. Ik ben vooral goed in mijn high kicks, maar ik wil nog veel beter worden. Mijn allergrootste ambitie is om kindjes te inspireren, zodat ze ook de sport gaan beoefenen”, besluit de Belgisch kampioene. (GD)