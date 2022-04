Emelie Butseraen is Europees kampioen duatlon: “Zonder diep te gaan toch eerste geëindigd”

Op het voorbije Europees kampioenschap Powerman duatlon op de middellange afstand in het Duitse Alsdorf was Emelie Butseraen onlangs goed voor de titel in de categorie F30. “Mijn hoofddoel is dit jaar de Ironman 70.3, een triatlon op de halve afstand, in Vichy.”

Voor Emelie Butseraen was die Powerman ten noorden van het Duitse Aken alvast één van haar eerste ervaringen op internationaal niveau. “In Vichy zou ik graag hoog eindigen, wat dan misschien recht geeft op eventueel een selectie binnen mijn leeftijdscategorie voor het WK. En die halve is een mooie afstand, die mij fysiek toch moet liggen.”

De deelname aan de Powerman was voor Emelie alvast een goede test voor de triatlon in Vichy op 20 augustus. “Het is de bedoeling om tijdens de voorbereiding wat aan wedstrijden te doen. Ik heb ook wat gepiekt naar die duatlon. Plus: het was tevens een test naar mijn voeding toe tijdens de race, hoe ik daarmee omga en waar ik moet op letten. En mijn coach had mij vooropgesteld om toch ook goed te presteren.”

“Dat ik binnen mijn leeftijdscategorie uiteindelijk op het hoogste schavotje kon staan is fantastisch”, vindt Emelie. “Ik ben vooral trots op mijn prestatie. Ik finishte na 3 uur en 5 minuten, en dat gaf me echt een goed gevoel. Dat ik zonder echt diep te moeten gaan die eerste plaats kon bereiken, is fantastisch. Algemeen finishte ik overigens bij de eerste tien. Misschien dat ik op termijn nog beter kan. Een selectie binnen de elite zou bijvoorbeeld mooi zijn.”

Voetbalverleden

Emelie Butseraen, volgende maand 30 jaar, begon haar sportieve loopbaan als voetbalster, meer bepaald als verdedigster bij SK Zillebeke. Op haar zeventiende schakelde ze over op atletiek, na acht jaar voetbal. Als atlete behaalde ze haar eerste overwinningen tijdens de crossen van de Vrije Sporters. Na verloop van tijd schakelde ze over op wedstrijden van de Vlaamse Atletiek Liga, waar er een sterkere bezetting was.

Na een aanpassingsperiode liep ze ook daar mee voor podiumplaatsen en domineerde ze het Runningcentercriterium van het Houtland, Scott2Run en behaalde ze vervolgens in het loopcriterium van de kust twee keer de eindwinst, in 2016 en 2017. Daarna volgde onder meer een halve marathon. “Omwille van enkele blessures ben ik dan naar het fietsen overgegaan en begon ik zo aan duatlons deel te nemen. Het laatste jaar werd het een beetje onder invloed van mijn partner triatlon, omdat hij ook met die sport bezig is”, vertelt Emelie.

De atlete was destijds lid van MACW, maar door te verhuizen van Oostduinkerke naar Leffinge liet ze zich aansluiten bij de Hermes AC. “Om samen te trainen met anderen. Omdat ik vooral het sociale aspect binnen het sporten belangrijk vind.”

In triatlon is Midlon haar club waarmee ze regelmatig gaat fietsen en zwemmen. “Door die drie sporten samen te combineren, heb ik het gevoel dat ik mijn volledig lichaam train, en ook op andere vlakken andere spieren gebruik. Die variatie maakt het minder eentonig.”

Doelen

Jesse Vannieuwenhuyse werkt voor Emelie de hoofdstructuur uit. Hij bepaalt samen met haar de trainingen en wat haar doelen kunnen zijn. De voorbije winter was dat bijvoorbeeld meedoen aan crossduatlons, zoals de Inferno in Westende en de wedstrijd in Zeebrugge. “Dit zorgt voor een leuke afwisseling om dan op de mountainbike te kunnen zitten”, vindt Emelie. Ondertussen zet ze haar voorbereiding richting Vichy verder, met de kwarttriatlon in Veurne op 8 mei en die in Damme op 22 mei. “Daarnaast zijn we binnen mijn club Midlon bezig met de uitwerking van een ‘start to triathlon’, om eventueel nieuwe atleten te kunnen verwelkomen. De deelnemers worden voorbereid op hun deelname aan een sprinttriatlon hier in Leffinge, op 19 juni in een organisatie van Sandman. Zo help ik af en toe eens met de begeleiding van de looptrainingen zodat ze zich optimaal kunnen voorbereiden.”

(Alain Creytens)