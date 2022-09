Ellen Salens uit Jabbeke stoomt zich klaar voor het WK judo

Van donderdag 6 tot 13 oktober heeft in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent het Wereldkampioenschap Judo voor Senioren plaats. Ellen Salens is de enige West-Vlaamse deelneemster. Zij kampt bij de dames in de categorie -48 kg.

De judoka’s binnen de Vlaamse Judofederatie hebben een zeer intensieve periode achter de rug, met onder andere veel stages. Ellen Salens uit Jabbeke zit in de laatste voorbereidingen richting het WK. “Ik voel dat ik wat vermoeid ben van de afgelopen periode, die toch heftig was, met opeenvolgende trainingskampen. Papendal in Nederland, Coimbra in Portugal, Oberwart in Oostenrijk, Riccione in Italië en in eigen land in Wilrijk. Het kon tellen”, vindt de judoka die nu voor JS Merelbeke uitkomt. “Het was wel zwaar, ook mentaal, maar ik voel me goed nu. Ik zie het helemaal zitten om het WK aan te pakken. Nu nog even het gewicht maken en dan ben ik er klaar voor.”

Realistisch blijven

Er zullen geen Russische judoka’s deelnemen aan het WK. Judo Vlaanderen selecteerde naast Ellen Salens ook Mina Libeer (-57kg, JS Merelbeke), Matthias Case (-81kg, JC Fudji Yama Boom/ Schelle) die in Tasjkent zijn wereldtitel gaat verdedigen en Toma Nikiforov (-100kg/ Topsport Defensie). Zij worden onder andere begeleid door Udo Quellmalz als nieuwe hoofdcoach. “Ik heb een goed gevoel naar dit WK, maar daarentegen moeten we realistisch blijven”, vindt hij in een reactie op de website van Judo Vlaanderen.

“Op dit niveau worden er geen cadeaus gegeven. Het wordt sowieso een spannend WK”

“Judoka’s van meer dan 80 landen zullen deelnemen, per categorie vertaalt dat zich naar gemiddeld veertig judoka’s die allemaal voor een medaille kampen. De lucht is ijl aan de top van de berg. Op dit niveau worden er geen cadeaus gegeven. Het wordt sowieso een spannend WK. Als coach zorg je voor de beste voorbereiding, echter, er blijft altijd wel dat beetje stress. Hoe meer ervaring je hebt, hoe beter je ermee om kan, maar er blijven steeds factoren meespelen waar je nooit de volledige controle over krijgt.”

Geen blessures

Voor Ellen Salens (25), die Parijs 2024 als doel heeft, is de voorbereiding op het WK alvast zeer goed verlopen. “Het was een pittige periode met heel veel randori’s of een vorm van sparren en snelheid in aanloop naar het WK. Ik heb geen blessures opgelopen. Het is mijn eerste groot tornooi sinds het EK eind april. Er zat dus wel een ganse periode tussen. Door corona moest ik forfait geven voor de Grand Slam in Boedapest en de Grand Prix in Zagreb. Om wat ritme op te doen, heb ik dan een aantal kleinere tornooien gedaan. Ik vertrek naar het WK met heel veel zin om te vechten en om hopelijk een resultaat te halen, maar ik leg mezelf geen druk op”, besluit Ellen Salens. (ACR)