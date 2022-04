Ellen Salens heeft geen verhaal tegen Franse nummer twee van de wereld

Ellen Salens uit Jabbeke is vrijdag op het Europees kampioenschap judo in Bulgarije in de tweede ronde van de klasse tot 48 kg uitgeschakeld door de Franse nummer twee van de wereld Shirine Boukli. Na een minuut raakte ze in een houdgreep van de Française en werd zo uit het toernooi gewipt.

Nochtans begon Ellen Salens (IJF 40) overtuigend aan haar EK met een vlotte zege tegen de Bulgaarse juniore Aleksa Georgieva (IJF 150). Eerst kwam ze met waza-ari op voorsprong om het daarna met ippon af te maken.

Tweede waza-ari

Maar in de volgende ronde was de Jabbeekse niet opgewassen tegen de klasse van 23-jarige Shirine Boukli. Na 15 seconden pakte die al uit met een eerste gevaarlijke aanval en een poging tot houdgreep.

Een halve minuut verder leverde de tweede aanval een waza-ari op voor de Française, die vervolgens onze landgenote in een houdgreep nam met een tweede waza-ari tot gevolg. Op die manier won Shirine Boukli met ippon en eindigde het EK voor Ellen Salens.

Nog twee landgenoten

Later op de dag komen op het EK in Sofia Mina Libeer (-57 kg) en Jorre Verstraeten (-60 kg) nog in actie voor ons land. Beiden waren vrijgeloot voor de eerste ronde.

Mina Libeer (IJF 17) begint haar EK tegen thuiskampster Ivelina Ilieva (IJF 25) en Jorre Verstraeten (IJF 9) ontmoet in zijn tweede ronde Ahmad Yusifov (IJF 71) uit Azerbeidzjan.