Ellen Depreitere stelt Belgisch record opnieuw wat scherper

Ingelmunsterse sportvrouw van het jaar Ellen Depreitere heeft opnieuw drie Belgische records scherper gesteld. Bovendien kon ze zich ook kwalificeren voor het Europees kampioenschap in Boedapest.

Op squat verbeterde ze haar vorig record met 12kg en zeg het Belgisch record zo op 162,5kg. Bij deadlift haalde ze 190kg wat haar vorig record met maar liefst 17kg verbetert. In totaal behaalde Ellen 420kg over de drie categorieën. Haar vorig record heeft ze zo verbroken met 31,5kg. Hiermee heeft Ellen ook haar kwalificatie voor het Europees kampioenschap in Boedapest behaald.

“Deze wedstrijd was Interclub 1. Interclubwedstrijden zijn competities waar je vooral records kan zetten, kwalificaties kan behalen, of gewoon wat extra competitie-ervaring kan opdoen”, vertelt Ellen Depreitere (20) uit Ingelmunster. “Deze interclub vond plaats in Primer Academy in Leuven. Ik wou heel graag 162,5kg squaten, 72,5kg benchen en 185kg deadliften om zo het 420kg totaal te behalen en mijn eigen squat, deadlift en totaal record te verbreken.”

“Ik ben zeer tevreden met het resultaat. Het doel was om het 420kg totaal te halen voor mijn EK-kwalificatie waar te maken en dit is ook gelukt. Het was met de nodige stress omdat mijn tweede discipline bench press wat minder ging en ik maar 67,5kg heb gebencht, moest ik onverwacht 190kg deadliften om het 420 totaal te halen. Ik had nog nooit meer dan 180kg gedeadlift dus dit was een risico maar de 190 is gelukt. Dus nu heb ik 162,5kg gesquat, 67,5kg gebencht, en 190kg gedeadlift is en zo heb ik mijn 420 totaal behaald.”

“Mijn doelstelling op het EK is vooral genieten. Dit zal mijn eerste internationale competitie zijn dus wil ik enorm genieten van dit moment en deze kans. Natuurlijk wil ik een mooie prestatie leveren. Maar het gaat vooral het moment omarmen zijn en er ten volle van genieten om samen het platform te delen met de beste atleten van Europa. Het EK gaat door in november 2023, maar eerst ga ik me voorbereiden op het BK in mei.” (RV)