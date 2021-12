Elle De Vriese scheert hoge toppen op WK dans

De vijftienjarige Brugse Elle De Vriese werd op het wereldkampioenschap dans in het Poolse Warschau knap elfde met haar soloprestatie. “Het Belgische team heeft het meestal niet gemakkelijk dus ja, ik ben hier best trots op”, zegt Elle, die verbonden is aan dansschool Kreadance DiVa in Wevelgem.

Elle De Vriese uit Brugge beleefde van 9 tot 16 december een bijzonder avontuur in de Poolse stad Warschau. Met een streng geselecteerd team vanuit danschool Kreadance in Wevelgem nam ze er deel aan het IDO Wereldkampioenschap in zowel jazz, ballet, moderne en hedendaagse dans. Elle werd onverhoopt elfde op negenentwintig kandidaten met haar ‘jazz solo’ dans.

“Het Belgische team heeft het meestal niet gemakkelijk op het wereldkampioenschap. De beste dansers ter wereld waren aanwezig, dus ook delegaties uit de sterke Oostbloklanden en uit de toplanden De Verenigde Staten en Canada. Dus ja, ik ben best wel trots op mijn prestatie”, glimlacht Elle De Vriese.

In de duo danste Elle samen met Noah Maertens – ook verbonden aan Kreadance Diva in Wevelgem – en daarin haalden ze de vijftiende plaats. Noah haalde met zijn solo modern zelfs de tweede plaats en is zo vicewereldkampioen 2021. “We zijn Kreadance Diva enorm dankbaar voor alle moeite die ze deed om de deelname aan het WK mogelijk te maken. De lessen en de choreografieën vragen immers heel veel energie van de club”, zegt Elles vader Stijn Lycke.

Examens uitstellen

Elle danst al vanaf haar tweede levensjaar, aanvankelijk bij de ritmische gymnastiekclub Ritmica in Oostkamp. “Ik volg ASO Wetenschappen aan het SASK hier in Brugge. De combinatie met het harde en vele trainen in Wevelgem is best wel zwaar. Eigenlijk ben ik quasi elke dag bezig met dansen. Ook op vrijdag- en zaterdagavond; dus veel uitgaan met vrienden zit er niet in voor mij”, zegt Elle, die het statuut van topsporter heeft.

“Mijn school is heel flexibel en heeft me toegestaan om mijn examens, die niet in de periode van het wereldkampioenschap vielen, uit te stellen. Daar ben ik de school dankbaar voor maar het heeft natuurlijk wel tot gevolg dat ik nu in deze kerstdagen moet blokken en examens afleggen.”

Elle wil volgend jaar nog meer ervaring opdoen via andere buitenlandse wedstrijden, onder meer in Barcelona, en hoopt volgend jaar opnieuw te scoren op het wereldkampioenschap. “Op mijn achttiende zal ik beslissen hoe ik mijn toekomst verder zal invullen: ofwel hogere studies aanvatten ofwel verder gaan in de danswereld, eventueel ook met lesgeven en dansevenementen organiseren”, geeft Elle nog mee. (PDV)