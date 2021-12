Eliteloopster Lindsey De Grande maakt overstap naar FLAC: “We delen onze waarden”

De 32-jarige Lindsey De Grande sluit zich dit seizoen aan bij Flanders Atletiekclub (FLAC) Oostkamp. Voor de atlete uit Damme is dit, als West-Vlaamse, opnieuw een beetje thuiskomen.

Lindsey De Grande maakt haar doorbraak in 2011 met twee Belgische records op de 1500 meter indoor en een zesde plaats op het Europese indoorkampioenschap. Maar ‘de grote droom’, het wereldkampioenschap en de Olympische Spelen in Londen, ging niet in vervulling.

“Mijn indoorseizoen in 2011 was inderdaad een onverwacht succes”, vertelt Lindsey. “ Richting het zomerseizoen was ik echter telkens wat ziek, heel vermoeid, allerlei infecties en de recuperatie liep niet zoals gewenst. Ik weet het aan de combinatie studeren en trainen, maar toen bleek dat ik chronische leukemie had. Dat was meteen een verklaring, maar tegelijk een grote shock. Het ene moment ben je topsporter, en het andere moment krijg je de diagnose van kanker.”

Vertrouwen en steun

Nu, tien jaar later, maakte ze opnieuw bijna aanspraak op een olympisch ticket dankzij een schitterende prestatie in juni in Spanje op de 1500m. Daar liep ze 4’13”45, haar snelste tijd sinds 2011, 4’09”20. “Uiteindelijk ben ik op de 54ste plaats geëindigd op de gezuiverde wereldranglijst en de top 45 was nodig om naar de Olympische Spelen te gaan.”

“Ik ken FLAC uiteraard al jaren als een grote, standvastige West-Vlaamse club, die zich enorm inzet voor alle leden. Vorig jaar heb ik er mijn stage gedaan tijdens mijn opleiding Initiator Atletiek en ik voelde meteen het vertrouwen en de steun die je hoopt bij een club te voelen. Aangezien ik zelf geboren en getogen ben in West-Vlaanderen, voelt het dan ook een beetje als thuiskomen. Aangezien zij ook de waarden uitdragen die ik belangrijk vind als atleet en als mens, klopt dit plaatje voor mij”, besluit Lindsey.

(EL)