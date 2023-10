Elien Allaert haalt brons op EK sitwake: “Ik ben een limited edition”

Sitwake, wakeboarden op een zitje, bezorgt Elien Allaert het geluk van de vrijheid. Ze is er bovendien goed in, trots op haar resultaat op het EK wil ze vooral de sport promoten. “De sport geeft me heel wat plezier, maar ik wil vooral meehelpen om de sport groot te maken”, zegt ze.

Sporten zit Elien Allaert (34) in het bloed. Hoewel ze door een aangeboren spierziekte rolstoelafhankelijk is, leidt ze een onbeperkt leven waar sport een groot deel van uitmaakt. Tot 2013 beoefende ze de skisport op paralympisch niveau. Door een ongeluk kwam daar abrupt een einde aan. Na de geboorte van haar zoontjes Ewout (5) en Kobe (3) ging ze op zoek naar een andere sport die binnen haar mogelijkheden en interesse lag.

Inclusieve sport

“Ik werd gecontacteerd door kennissen uit de skisport, met de vraag of ik hun nieuwe frame voor sitwake wilde uittesten”, vertelt Elien. “Sitwake of seated wakeboarding is eigenlijk snowboarden op water. Aan een kabel, zoals bij wakeboarden maar wij doen het vastgemaakt in een zitje. Je voert een aantal trics uit die een jury beoordeelt op moeilijkheidsgraad en uitvoering. Het beviel me meteen. Het geeft een gevoel van vrijheid wanneer je de rolstoel even kan achterlaten, bovendien is het een heel inclusieve sport, want je doet net hetzelfde als je meer valide vrienden. Ik kan samen met vrienden en hopelijk later met mijn kinderen een dag op het water doorbrengen terwijl we aan dezelfde kabel dezelfde oefeningen doen.”

Aangezien Elien de competitie niet uit de weg gaat, zocht en vond ze ook hier uitdagingen. Op het Europees Kampioenschap sitwake werd ze derde en daar is ze trots op gezien de beperkte voorbereiding.

Ervaringsdeskundige

“De sport geeft me heel wat plezier, maar ik wil vooral meehelpen om hem groot te maken. Oefenen doe ik bij vzw AVLAR in Oudenaarde, daar zijn we ondertussen met 15 personen die sitwaken. Het is niet gevaarlijk, je hebt wat kracht nodig, maar het geeft je een zalig gevoel van vrijheid.”

Elien heeft veel pijlen op haar boog. Als verkoopster van rolstoelen is ze ervaringsdeskundige op dat gebied. En ze heeft haar eigen bedrijf StabiloSki.

“Ik ben een limited edition”, lacht ze. “Op uitnodiging ga ik naar scholen en bedrijven met de boodschap dat een beperking geen reden is om niet deel te nemen aan het sociaal en beroepsleven.”