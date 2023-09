Elias Van Landeghem en Jolien Vandemoortele winnen duatlon in Langemark

67 competitieduatleten, 40 recreanten, 23 duo’s en 31 kinderen namen zaterdag deel aan de kermisduatlon in Langemark. Bij de mannen was Elias Van Landeghem de snelste, voor Grim Docio en Jonas Vanderhaeghe. Bij de vrouwen won Jolien Vandemoortele, met Stien Van Tieghem en Stephanie Ligneel als runners-up.

Cedric Callewaert, Alexander Lietaert en Mattijs Deman vielen in de prijzen als snelste inwoners van Langemark-Poelkapelle, net als Stephanie Ligneel. Bij de recreanten waren de eerste plaatsen voor Sean Leicher en Hannelore De Lathouwer, maar ook lokale deelnemers Antony Serryn, Yarne Clabeau en Stijn Gheeraert (mannen) en Els Haghedoren, Fien Hauspie en Lynn Minjauw (vrouwen) mochten een prijs in ontvangst nemen. Klaas Van der Schueren en Stijn Van Langenhoven waren het snelste duo. De winnaars in de kindercompetitie waren Eden Vanhee (12-15 jaar), Leon Gheeraert (9-11 jaar) en Mika D’hulster (6-8 jaar).