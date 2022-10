Elias (32) uit Rekkem kan professioneel bodybuilder worden: “Sta scherper dan ooit”

Twee gouden medailles en een zilveren exemplaar. Het is de indrukwekkende buit die Elias Debackere (32) terug bracht naar Rekkem. Tijdens een prestigieuze wedstrijd in Nederland verpletterde hij de tegenstand in het bodybuilden, een discipline waarbij een professionele carrière om de hoek loert. “In België zijn er slechts een handvol die dit op dergelijk niveau kunnen en daar hoor ik nu ook bij.”

Spierbundels die door middel van nauwkeurig voorbereide poses hun afgetraind lichaam laten zien. De wereld van het bodybuilden is er eentje die vaak in een waas van mysterie wordt gehuld maar die voor Rekkemnaar Elias Debackere (32) alvast geen geheimen meer kent. Al jaar en dag begeleidt de personal trainer niet alleen mensen die gezond en fit willen worden, hij is eveneens een graag geziene gast op wedstrijden in heel Europa.

“Toen de coronacrisis alles dicht gooide waren er geen wedstrijden meer en raakte ook ik een soort van dipje. Ik bleef mijn spiermassa wel onderhouden maar kon niet verhinderen dat ik vet begon op te hopen.” Elias blikt terug op de 6 maanden intensieve training die zijn prestatie vooraf gingen. “Toen ik besloot me in te schrijven voor een wedstrijd in Nederland voelde ik het vuur opnieuw in mij aanwakkeren. Ik slaagde erin mijn vetpercentage naar beneden te krijgen en mijn spieren werden scherper dan ooit.”

Massa medailles

Zijn atletische lichaam viel ook bij de jury in Nederland op en ze bedolven Elias onder de medailles. “2 keer goud in de categorie -80 kilo en zilver in de categorie ‘Classic Bodybuilding’. Zilver, omdat ik nog 6 kilogram extra spiermassa moet kweken”, lacht hij.

“Het werd meteen duidelijk dat ik volop kan gaan voor een profcarrière. In België zijn er slechts een handvol die dit op dergelijk niveau kunnen en daar hoor ik nu ook bij. In mei staat mijn volgende wedstrijd op de planning, opnieuw in Nederland en daar ga ik me meteen proberen te kwalificeren voor een proflicentie. Als ik die kan halen, zal ik kunnen deelnemen aan de grote internationale wedstrijden tussen wereldtoppers. Het wordt de bekroning van mijn werk en daar ben ik echt wel trots op.”

Totaalbegeleiding

In zijn sportstudio in de Rekkemse Gentstraat biedt Elias gepersonaliseerde training aan. “Het aanbod aan trainingen wordt nu volledig aangepast en klaargestoomd voor de huidige realiteit”, sluit hij af.

“Professionele begeleiding komt aan een zekere kost alleen zijn het erg barre tijden voor iedereen. Door middel van een nieuw en online platform zal ik totaalbegeleiding kunnen aanbieden maar dan via het internet. Op die manier kunnen de kosten voor iedereen erg laag en dus ook betaalbaar worden gehouden.”